Urteil: Mann schlug schutzlose Frau brutal

Von: Heidi Niemann

Gebäudekomplex Amtsgericht und Landgericht in Göttingen - fotografiert von der Südseite. © Thomas Kopietz

Brutale Schläge gegen eine Frau. Ein 52-Jähriger wird verurteilt - auf Bewährung.

Göttingen – Am Landgericht Göttingen ist nach zwei Monate der Prozess um die mutmaßlichen Misshandlungen einer aus Serbien stammenden Frau in einem Wohnkomplex in der Groner Landstraße zu Ende gegangen: Ein 52-jähriger aus dem Kosovo stammender Hausbewohner wurde auch wegen gefährlicher Körperverletzung zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von einem Jahr verurteilt.

Deren Vollstreckung wurde zur Bewährung mit diversen Auflagen ausgesetzt. So ist ihm jeglicher Kontakt zu der 37-jährigen Frau untersagt.

Freiheitsberaubung, Geiselnahme und Vergewaltigung nicht nachweisbar

In den übrigen Anklagepunkten wurde er freigesprochen. Die Staatsanwaltschaft hatte den 52-Jährigen ursprünglich auch wegen Freiheitsberaubung, Geiselnahme und Vergewaltigung angeklagt.

Sie warf ihm vor, eine 37-jährige Bekannte aus Serbien, die er zu sich nach Deutschland eingeladen hatte, mehr als drei Monate lang gegen ihren Willen in seiner Ein-Zimmer-Wohnung in der Groner Landstraße festgehalten zu haben. Dort habe er sie wiederholt misshandelt und zu sexuellen Handlungen gezwungen. Laut Gericht haben sich diese Vorwürfe in der Hauptverhandlung nicht mit der erforderlichen Sicherheit bestätigen lassen.

„Es ist denkbar, dass es eine Vergewaltigung gab“, sagte der Richter

„Ob die Nebenklägerin die ganze Zeit in der Wohnung eingesperrt war, daran kann man große Zweifel haben“, sagte der Vorsitzende Richter Tobias Jakubetz. Auch der Vergewaltigungsvorwurf habe sich nicht ausreichend erhärten lassen, da es an der nötigen Aussagequalität gefehlt habe. „Es ist denkbar, dass es eine Vergewaltigung gab“, sagte der Richter.

Bei drei Körperverletzungsdelikten hatte die Kammer dagegen keinerlei Zweifel. Allein schon deshalb nicht, weil sich die durch den Rechtsmediziner festgestellten Verletzungen mit den Schilderungen der Zeugin in Einklang bringen ließen. So soll der der Frau zwei Schläge gegen den Kopf und die Augenbrauen verpasst haben.

Drei Körperverletzungen - auch Stich mit Messer in die Schulter

Später habe er ihr in seiner Wohnung mit einem Messer in die Schulter gestochen. Im Januar habe der Mann sie durch Schläge und Bisse so verletzt, dass noch fünf Tage später Spuren dieser Misshandlungen in ihrem Gesicht sichtbar gewesen seien.

Die 37-Jährige sei sechs Monate zuvor aus Serbien nach Göttingen gekommen, weil sie sich in Deutschland bessere Lebensverhältnisse erhofft habe, sagte der Richter. Da sie kein Deutsch sprach und fremd in der Stadt gewesen sei, habe sie sich in einer schutzlosen Situation befunden, was der Angeklagte ausgenutzt habe. (Heidi Niemann)