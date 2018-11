Valérie Schüller wird Vize-Präsidentin der Uni Göttingen

Die Universität hat wieder eine hauptamtliche Vize-Präsidentin für den Bereich Finanzen und Personal: Dr. Valérie Schüller wurde jetzt nach der Wahl durch den Senat vorgestellt.

Die gemeinsame Findungskommission aus Mitgliedern des Senats und des Stiftungsausschusses Universität hatte die 44-Jährige empfohlen. Der Senat wählte sie nun mit großer Mehrheit.

Der Stiftungsausschuss hat den Vorschlag des Senats bereits einstimmig bestätigt. Schüller tritt ihr Amt voraussichtlich im Frühjahr 2019 an. Ihre Amtszeit beträgt sechs Jahre, bei anschließender Wiederwahl acht Jahre.

Schüller folgt auf Dr. Holger Schroeter, der das Amt seit 2015 innehatte und im September als Kanzler an die Universität Heidelberg wechselte.

„Dr. Valérie Schüller bringt die besten Voraussetzungen mit, um die beiden wichtigen Geschäftsbereiche Finanzen und Personal in den kommenden Jahren erfolgreich zu führen und weiterzuentwickeln“, sagte Dr. Wilhelm Krull, Vorsitzender der Findungskommission und des Stiftungsausschusses Universität.

Uni-Präsidentin Prof. Dr. Ulrike Beisiegel erklärte: „Ich freue mich sehr, Dr. Valérie Schüller als neues hauptberufliches Mitglied im Präsidium begrüßen zu können.“

Schüller, Jahrgang 1974, studierte Rechtswissenschaft an der Uni Mainz. Im Jahr 2002 schloss sie ihr Rechtsreferendariat mit dem zweiten Juristischen Staatsexamen ab, Ende 2003 den Weiterbildungsstudiengang Medienrecht an der Universität Mainz mit dem Master of Laws (LL.M.).

2006 wurde sie am Fachbereich Rechts- und Wirtschaftswissenschaften der Universität Mainz promoviert.

Von 2005 bis 2016 war Schüller Geschäftsführerin des Fachbereichs, mit einer Unterbrechung 2011/2012, als sie im Team für die Exzellenzinitiative der Uni Mainz mitarbeitete. 2016 wechselte sie als Kanzlerin an die TU Bingen, seit September 2017 ist sie Kanzlerin der Hochschule Mainz. (pug/tko)