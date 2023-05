Vandalismus auf Göttinger Klinik-Parkplatz: Unbekannte lösen Radmuttern und zerkratzen Tür

Von: Melanie Zimmermann

Unbekannte zerkratzten nicht nur die Fahrertür eines parkenden Fords, sondern lösten auch die Radmuttern an einem der Räder. (Symbolbild) © Angelika Warmuth

Unbekannte lösen Radmuttern und zerkratzen die Fahrertür eines auf einem Klinik-Parkplatz abgestellten Autos. Die Polizei sucht Zeugen.

Göttingen – Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr: Ein auf dem Parkplatz am Osteingang der Universitätsmedizin Göttingen (UMG) geparktes Auto wurde beschädigt. Unbekannte lösten die Radmuttern und zerkratzten die Fahrertür.

Die unbekannten Täter lösten in dem angegebenen Zeitraum von einem dort geparkten grauen Ford Mondeo die Radmuttern eines montierten Reifens. Der Besitzerin des Wagens bemerkte diese Manipulation zunächst nicht.

Gefährlicher Vandalismus: Unbekannte Täter lösen Radmuttern und zerkratzen Fahrertür eines Ford

Erst am Freitagmorgen, 19. Mai, fielen der Frau während ihrer Fahrt „laute Klopfgeräusche“ auf, woraufhin sie an ihrem Wagen nach den Rechten schaute und die losen Bolzen entdeckte. Dabei sah sie auch frische Lackkratzer an der Fahrertür ihres Autos.

Eine fehlerhafte Montage anlässlich eines Reifenwechsels konnte ausgeschlossen werden. Nach ersten Ermittlungen der Polizei Göttingen muss davon ausgegangen werden, dass sich Unbekannte an dem Reifen zu schaffen machten und die Bolzen mutwillig mit einem geeigneten Werkzeug lösten.

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr: Polizei Göttingen bittet um Hinweise

Zusätzlich zerkratzten die unbekannten Täter die Fahrertür des Ford. Die Frau ließ die gelösten Bolzen unverzüglich festziehen, noch bevor es zu einem Unglück kommen konnte.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen auf dem Parkplatz geben können, werden gebeten sich unter Telefon 0551/491-2215 an die Polizei Göttingen zu wenden. (Melanie Zimmermann)