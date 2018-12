34 Vorstellungen auf zahlreichen Bühnen bei den Figurentheatertagen

Göttingen. Der Vorverkauf für die Göttinger Figurentheatertage läuft seit Samstag - das Programm mit 34 Aufführungen wurde jetzt vorgestellt.

Die Zahl 34 bestimmt die Göttinger Figurentheatertage 2019. Vom 9. bis 24. Februar wird das Festival zum 34. Mal stattfinden. Es lockt die Besucher aus nah und fern mit 34 Aufführungen auf acht Bühnen im Stadtgebiet.

Dass ausgerechnet 34 Aufführungen bei der 34. Auflage sind, sei ein schöner Zufall, betonte Festivalleiterin Stephanie Wedekind vom Fachdienst Kultur der Stadt Göttingen. Bei der Pressekonferenz im GDA-Wohnstift Geismar zum Start des Vorverkaufs am Samstag, 1. Dezember, stellte Wedekind das Programm vor. Das biete einen „unglaublichen Facettenreichtum“, von Kinderstücken bis zu Vorführungen ausschließlich für Erwachsene, von Klassikern bis zu experimentellen Stücken, von regionalen bis zu internationalen Puppenspielern.

Nur wenige Figurentheater-Festivals haben eine Bandbreite wie das in Göttingen, bestätigten Mechthild und Michael Staemmler vom Figurentheater Gingganz in Meensen in der Gemeinde Scheden. Die beiden sind so etwas wie Stammgäste. 2019 präsentiert Michael Staemmler zum ersten Mal „Der gestreifte Kater und die Schwalbe Sinhá“ am 22. Februar um 15.30 Uhr im Kinotheater Lumière.

Das Stück basiert auf einer Geschichte des brasilianischen Autors Jorge Amado, aber „sehr frei“ inszeniert, wie Staemmler betonte. Der gestreifte Kater ist der vermeintliche Bösewicht eines kleinen Dorfes mit tierischen Bewohnern, doch Sinhá befreundet sich trotzdem mit ihm. Das geht natürlich gar nicht, ein Kater und eine Schwalbe, meinen die anderen Bewohner. Herr Papagei weiß genau Bescheid: Keiner ist so grässlich, hinterhältig und gemein, wie der gestreifte Kater. Doch am Ende ist alles ganz anders ...

Es ist eine von vielen unterhaltsamen bei den 34. Göttinger Figuretheatertagen, die sich ausschließlich über Sponsoren – die Volksbank Kassel Göttingen und die GDA –, den Förderverein und zu 75 Prozent durch Einnahmen.

Insgesamt rund 50 000 Euro bewegte Wedekind für das aktuelle Programm, ein geringes Budget für ein Festival dieses Ausmaßes. „Aber diese Herausforderung macht auch viel Spaß“, sagt Wedekind, die zum zweiten Mal für die Organisation zuständig war. Und das habe sie sehr gut gemacht, lobt Dagmar Schulz, Kulturreferentin des GDA-Wohnstiftes: „Das Festival lebt auch von ihren Macherinnen.“

Das Interesse ist groß: Sowohl Schulklassen als auch Privatpersonen hätten schon nachgefragt, wann es Karten zu kaufen gibt. Ab sofort sind sie erhältlich an der Tourist-Information im Alten Rathaus, im Deutschen Theater, im Jungen Theater sowie an anderen Göttinger VVK-Stellen. Online-Reservierungen sind über www.figuretheatertage.goettingen.de und www.reservix.de erhältlich.

Programm und Spielorte

Eröffnet werden die Göttinger Figurentheatertage 2019 mit einem Maskenumzug vom Neuen zum Alten Rathaus am Samstag, 9. Februar, um 12 Uhr. Die Masken kommen vom Theater der Nacht in Northeim. Familien sind aber auch aufgerufen eigene Modelle zu basteln und damit am Umzug teilzunehmen. Begleitet wird das bunte Treiben von einer Trommelgruppe von Albi-Musik. Die erste Vorstellung ist am selben Tag um 15 Uhr im Jungen Theater. „Der Räuber Hotzenplotz und die Mondrakete“ feiert dabei Premiere. Eine Besonderheit stellt das Theater für Einzelgänger am Samstag, 16. Februar, dar. Das Theater Laku Paku aus Kaufungen präsentiert „Streichel-Einheit – Szenen einer Ehe zwischen Zeitschriften-Abo und Kürbiskernkapseln“ im Schaufenster von Betten Heller. Der „Eintritt“ zu diesem Stück ist frei. Es wird zwischen 11 und 14 Uhr immer wieder gespielt. Als internationale Gäste sind 2019 auch zwei Spieler aus Israel zu Gast. Ariel Dodon präsentiert das Objekttheater „Plastic Heroes“ am 20. und 21. im Apex. Er kommt dabei nahezu ohne Worte, dafür aber mit viel Plastikspielzeug aus. Auch Maayan Iungman stammt aus Israel. Sie spielt „Niyar – A Paper Tale“, ein fsazinierendes Papiertheater ganz ohne Worte, zum Abschluss am 24. Februar um 16 Uhr und um 20 Uhr im Jungen Theater.

Die Spielorte im Überblick

• Altes Rathaus

• Apex

• Betten Heller

• Deutsches Theater

• GDA Wohnstift

• Junges Theater

• Kinotheater Lumière

• Modegeschäft Woggon