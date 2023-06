Verbotene Fotos im Saunabereich: Anzeige gegen 54-Jährigen

Von: Bernd Schlegel

Teilen

Blick in eine Sauna: In Heiligenstadt wurde in einer solchen Einrichtung offenbar verbotenerweise fotografiert. (Symbolbild) © Grafik/GoeSF/nh

Verbotene Fotos im Saunabereich eines Schwimmbades in Heiligenstadt? Das wird laut Polizei einem 54-jährigen Mann vorgeworfen.

Heiligenstadt – Ein 54-jähriger Mann soll Dienstag (20.06.2022) in den Nachmittagsstunden in einem Schwimmbad in Heiligenstadt im Eichsfeld den Saunabereich fotografiert haben. Das berichtet die Polizei in einer Mitteilung.

An sich ist das nicht verwerflich, wenn sich zum Fotozeitpunkt nicht Gäste in der Sauna aufgehalten hätten, machen die Beamten in ihrem Bericht deutlich. Aber in diesem Fall war es offenbar anders. Mitarbeiter hielten daraufhin den Mann bis zum Eintreffen der Polizeibeamten fest.

Gegen den 54-Jährigen wurde inzwischen eine Anzeige erstattet, hieß es weiter. Die Ermittlungen der Beamten nach diesem Vorfall im Schwimmbad dauern weiterhin an. (Bernd Schlegel)

Das wilde Fotografieren mit dem Handy wird in Schwimmbädern immer mehr zum Problem. Die Göttinger Sport und Freizeit GmbH hat deshalb schon vor Jahren in der Haus- und Badeordnung festgelegt: „Unseren Gästen ist das Fotografieren und die Benutzung von Handys in den Freibädern nur außerhalb aller Umkleide- und Duschräume sowie außerhalb der Toilettenanlagen erlaubt. Beachten Sie jedoch bitte: Fremde Personen dürfen nur mit deren Zustimmung fotografiert werden. Für gewerbliche Zwecke und für die Presse bedarf das Fotografieren einer vorherigen Genehmigung durch die Göttinger Sport und Freizeit GmbH & Co. KG.“