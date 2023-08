Verdächtige schleichen über Grundstücke in der Gemeinde Friedland

Von: Bernd Schlegel

In der Gemeinde Friedland sind offenbar Verdächtige nachts auf Grundstücken unterwegs. Die Polizei bittet nun um Hinweise auf die Unbekannten.

Friedland – In den Nächten von Dienstag auf Mittwoch sowie von Mittwoch auf Donnerstag haben zum Teil mehrere Unbekannte diverse Grundstücke in der Gemeinde Friedland im Landkreis Göttingen betreten und diese „augenscheinlich überprüft“.

Die Hintergründe der Aktion sind laut Polizei unklar. Die Beamten bitten um erhöhte Aufmerksamkeit.

Friedland: Unbekannte verlassen Grundstück fluchtartig

In Friedland wurden die Unbekannten von einer Hausbewohnerin am ganz frühen Morgen im rückwärtigen Bereich des Grundstücks festgestellt.

Beim Einschalten der Hausinnenbeleuchtung durch die Bewohnerin verließen die Unbekannten fluchtartig das Grundstück und fuhren mit einem unbekannten Fahrzeug davon.

Ballenhausen: Mann schaut sich E-Bike in Carport an

In Ballenhausen wurde in der Folgenacht nur ein unbekannter Mann festgestellt, der „in verdächtiger Weise“ durch ein Carport geschlichen war und ein dort abgestelltes E-Bike näher betrachtete. Beim Erblicken einer Überwachungskamera suchte der Unbekannte das Weite.

Groß Schneen: Carport ist das Ziel

Im dritten bekannten Fall, im Friedländer Ortsteil Groß Schneen, trat ebenfalls dieser Mann auf, der bereits zuvor von einer Videokamera erfasst worden war. Auch in Groß Schneen war ein Carport das Ziel des Unbekannten.

Beschreibung des Unbekannten

Hier die Beschreibung des unbekannten Mannes:

Der unbekannte Mann ist korpulent .

. Er hatte eine dunkle Basecap (vermutlich mit Adidas-Emblem) auf dem Kopf.

(vermutlich mit Adidas-Emblem) auf dem Kopf. Der Mann war mit einer schwarzen Sweatshirt-Jacke bekleidet.

bekleidet. Er trug eine schwarze Hose und Turnschuhe.

Laut Polizei wurde nicht entwendet. Die Polizei bittet um besondere Vorsicht.

Zeugen, die in den vergangenen Nächten ebenfalls verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Friedland unter Tel. 05504/949820 zu melden. Wenn verdächtigen Personen in der Nacht gesichtet werden, ist es auch möglich, den Vorfall über den Polizeinotruf 110 zu melden. bsc