Verdis „Requiem“ in Birkenstocks: Göttinger nimmt regelmäßig an Mitsing-Konzerten teil

Von: Melanie Zimmermann

Teilen

Sind regelmäßig Mitglieder der Chöre bei sogenannten Mitsing-Konzerten: Der Göttinger Walter Gleitze mit seiner Schwester Karola Wehn im Konzerthaus in Wien. © Privat/Walter Gleitze/nh

Singen ist seine Leidenschaft: Der Göttinger Walter Gleitze (70) fährt für sein Hobby seit nunmehr zehn Jahren europaweit zu Mitsing-Konzerten.

Göttingen – Der pensionierte Lehrer Walter Gleitze dürfte vielen Göttingern ein Begriff sein. Vor allem als freier Sportjournalist. Doch der 70-Jährige hat eine zweite große Leidenschaft: Er singt seit nunmehr 15 Jahren im Göttinger KAZ-Chor. Und nutzt auch sonst europaweit jede Gelegenheit für einen Auftritt bei diversen Mitsing-Konzerten.

Seit Jahrzehnten findet man Walter Gleitze vor allem an Wochenenden auf allen Sportplätzen in und um Göttingen, auch in vielen Sporthallen ist er „zuhause“. „Wenn man mich allerdings fragt, auf was ich in meinem Leben nicht verzichten könnte, dann ist es ganz klar das Singen“, erzählt der 70-Jährige voller Überzeugung.

Musikalisches Hobby: Göttinger fährt seit zehn Jahren regelmäßig zu Mitsing-Konzerten - europaweit

Dabei spielt Gesang bis 2008 in Gleitzes Leben eher eine untergeordnete Rolle. Er und seine insgesamt sechs Geschwister stammen zwar aus einem sehr musikalischen Haushalt. Alle sollten auf Wunsch des Vaters lernen, ein Instrument zu spielen. Walter Gleitze lernt Klavier, jedoch nur für einige Jahre. Singen ist für den Göttinger aber (erst einmal) kein Thema.

Randnotiz: Gleitzes Bruder Matthias war sogar deutscher Meister im Jagdhornblasen.

Hunderte Sängerinnen und Sänger beim Chormusical „Martin Luther King“: So wie hier kürzlich in Essen wird es am Samstag, 29. April, auch in der Göttinger Lokhalle aussehen. Mitten unter den Singenden wird dann der Göttinger Walter Gleitze sein. © Stiftung Creative Kirche/NH

„Dann hat mich 2008 eine Bekannte dazu überredet, mit zu einer Probe des KAZ-Chores zu kommen“, erinnert sich Gleitze, der erst mal skeptisch war. „Der Chor traf sich immer Freitagabend. Das passte mir terminlich eigentlich überhaupt nicht“, erzählt er lachend. Dennoch geht er mit – und seine zweite Leidenschaft ist geweckt.

Göttinger entdeckt seine Liebe zum Gesang: Mitsing-Konzerte werden sein neues Hobby

Der erste öffentliche Auftritt mit dem KAZ-Chor folgt 2011 mit dem Konzert „Kuss der Liebe“. Doch damit noch nicht genug. Gleitzes in Berlin lebende Schwester Karola, selbst Mitglied eines Chores in Berlin-Friedenau, überzeugt ihren Bruder 2013 davon, mit ihr gemeinsam an einem Mitsing-Konzert teilzunehmen.

Die Veranstaltung findet in der Berliner Philharmonie statt, gesungen wird der „Messias“ von Georg Friedrich Händel in der deutschen Fassung. „Wir waren insgesamt 1.000 Sängerinnen und Sänger, dirigiert wurden wir von dem damaligen Chef des Berliner Rundfunk-Orchesters Simon Halsey“, erzählt Gleitze.

Erinnerungen für die Ewigkeit: Die Mitsing-Konzerte in Paris, Wien und Barcelona sind auch auf CD erhältlich gewesen. © Melanie Zimmermann

Der Auftritt wird ein Schlüsselmoment für den gebürtigen Duderstädter und ist der Auftakt für viele weitere Mitsing-Konzerte, nicht nur in Deutschland. Auch in Spanien, Frankreich und Österreich singt Walter Gleitze in teils atemberaubenden historischen Kulissen.

Göttinger fährt seit 2013 regelmäßig zu Mitsing-Konzerten: Wien und Barcelona waren bisher die Highlights

Bei insgesamt 16 solcher Mitsing-Konzerte ist er in gut zehn Jahren dabei gewesen. „Es wären sicherlich noch mehr, aber manchmal hat man ja auch noch andere Verpflichtungen“, scherzt der ehemalige Hauptschullehrer.

Zu seinen absoluten Highlights in seiner Sänger-Karriere gehören Auftritte im Konzerthaus in Wien sowie in Barcelona, beide 2019. „In Wien sangen wir Mozarts ‘Requiem’ und dann auch noch im Mozartsaal des Konzerthauses. Viel passender ging es nicht“, erinnert sich Gleitze mit leuchtenden Augen.

Auf das Singen könnte ich in meinem Leben nicht mehr verzichten.

Tief beeindruckt ist er von dem Veranstaltungsort in Barcelona. Dort singt er mit rund 500 Sängerinnen und Sängern Verdis „Requiem“ im „Palau de la Música Catalana“. Der historische Saal gehört seit 1997 zum Unesco-Weltkulturerbe.

Ausgerechnet an diesem historischen Ort erlebt der Göttinger die wohl kurioseste Geschichte seines bisherigen Sänger-Daseins. „Den Auftritt musste ich in Birkenstock-Latschen absolvieren“, erzählt er lachend. In seinen neuen Lederschuhen habe er sich im Vorfeld solch schmerzhafte Blasen gelaufen, dass er diese nicht mehr anziehen konnte. „Das muss man sich mal vorstellen: Man steht in diesem einmaligen Konzertsaal – und trägt Birkenstock-Sandalen.“

Verdie, Mozart & Co.: Göttinger bringt sich Musikstücke zuhause am Laptop selber bei

Beigebracht hat sich Gleitze die Stücke wie unter anderem Händels „Messias“ übrigens in Eigenregie: via Youtube am Laptop. Entsprechende Videos zeigen – je nach Stimme, Gleitze singt den Bass – die visuelle Tonspur. So kann der Göttinger diese zuhause am Laptop nach- und mitsingen. „Mir kommt bei diesem Hobby natürlich auch sehr zugute, dass ich bereits in meiner Kindheit vier Jahre Klavierunterricht hatte, sodass ich Noten lesen gelernt habe und nach Noten auch singen kann“, sagt Gleitze.

Allein in diesem Jahr stehen bereits sechs weitere Konzerte in seinem Termin-Kalender. Den Auftakt macht am Samstag, 29. April, das Chormusical „Martin Luther King“ in der Göttinger Lokhalle. Rund 600 Sängerinnen und Sänger werden gemeinsam mit Musical-Darstellern sowie einer Bigband auf der Bühne stehen – unter ihnen: Walter Gleitze aus Göttingen.

Durch Teilnahme an Mitsing-Konzerten haben sich mittlerweile auch echte Freundschaften entwickelt

Ganz günstig ist dieses Hobby übrigens nicht. Wer an einem Mitsing-Konzert teilnehmen möchte, zahlt eine Gebühr. „Diese liegt in der Regel zwischen 40 und 120 Euro“, verrät Walter Gleitze.

Hinzu kommen bei Veranstaltungen im Ausland noch Flüge sowie die Aufenthalte in Hotels, die – aufgrund von Proben vor den eigentlichen Auftritten – auch häufig mehr als nur eine Übernachtung fordern. „Mir sind diese Momente im Rahmen der Konzerte und auch das Drumherum jeden Cent wert.“

Denn durch all seine Teilnahmen seien in zehn Jahren auch Sänger-Freundschaften entstanden. Und so fährt oder fliegt Walter Gleitze nicht mehr nur zum Singen zu den Veranstaltungen, sondern auch, um alte Freunde zu treffen. (Melanie Zimmermann)