Verein MSV Condor Göttingen eröffnet neue Werkstatt in Elliehausen

Hangar für Modellbau-Liebhaber

+ © MSV Condor Göttingen Noch unbenutzt: Blick in die neue Modellbauwerkstatt des Vereins MSV Condor in Elliehausen. © MSV Condor Göttingen

Gute Nachrichten für Modellbau-Fans: Der Verein MSV Condor Göttingen eröffnet am Samstag, 9. November, eine Werkstatt für Modellflugzeuge in Elliehausen, mit der Adresse Am Eickborn 9.