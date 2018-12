Verfolgungsjagd auf der A38: Auto aus Göttingen überschlägt sich mehrfach

Spektakuläre Verfolgungsjagd im Obereichsfeld: Auf der Flucht vor der Polizei auf der A38 nahe Leinefelde hat sich am Sonntag ein Auto mit Göttinger Kennzeichen mehrfach überschlagen.

Aktualisiert am 10.12. um 11 Uhr - Der Fahrer des verfolgten Wagens verletzte sich Polizeiangaben zufolge leicht. Er wurde zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht und anschließend von nordhessischen Ermittlungsbeamten vernommen, wie Christian Cohn, Pressesprecher der thüringischen Autobahnpolizei, erklärte.

Jürgen Wolf, Leiter der Pressearbeit beim Polizeipräsidium Nordhessen in Kassel, bestätigte am Montag gegenüber unserer Zeitung, dass es sich um ein nordhessisches Ermittlungsverfahren handele. Der leicht verletzte Fahrer des Autos mit Göttinger Kennzeichen sei der Tatverdächtige in diesem Verfahren. "Mehr können wir aus ermittlungstaktischen Gründen nicht sagen", so Wolf weiter.

Am Sonntag war ein Volkswagen verfolgt von drei Wagen der hessischen Spezialeinheiten über die hessisch-thüringische Grenze gefahren und an der Anschlussstelle Leinefelde auf der A38 Richtung Leipzig verunglückt. Der VW überschlug sich mehrfach und landete auf dem Dach. Der Insasse wurde zunächst zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht.

