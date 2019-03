Wegen Vergewaltigung angeklagt: Prozess in Göttingen um Geld, Gold und Gewalt

Vor dem Landgericht Göttingen muss sich wegen Vergewaltigung und anderer Delikte seit Montag ein 35-jähriger Iraker verantworten.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem in Bayern lebenden Angeklagten vor, im November 2016 eine Frau in ihrer Göttinger Wohnung während eines Streits mehrfach ins Gesicht geschlagen und an den Haaren gezogen zu haben. Ferner soll er ihr gedroht haben, sie zu erschießen, um sie davon abzuhalten, dass sie die Polizei verständigt. Rund drei Stunden später soll er sie auf den Rücken geschlagen, zu Boden gedrückt und vergewaltigt haben.

Der Prozessauftakt gestaltete sich ausgesprochen zäh. Der 35-Jährige erklärte zunächst, dass er sich erst im späteren Verlauf des Verfahrens zu den Anklagevorwürfen äußern wolle, nachdem die Nebenklägerin als Zeugin ausgesagt hat. Der Vorsitzende Richter zeigte sich überrascht, da der Angeklagte früher gegenüber der Polizei bereits Angaben gemacht hatte. In der folgenden Verhandlungspause überlegte es sich der 35-Jährige dann anders und zeigte sich aussagebereit.

Angeklagter kennt mutmaßliches Opfer seit 2016

Die Prozessbeteiligten hatten dann allerdings einige Mühe, seiner Einlassung zu folgen, und das nicht nur aus sprachlichen Gründen. Da der Angeklagte nur gebrochen deutsch spricht, steht ihm ein simultan übersetzender Dolmetscher zur Seite. Die Frau, die ihn später wegen Vergewaltigung anzeigte, lernte er seinen Angaben zufolge Anfang Oktober 2016 kennen. Damals habe ihn ein Mann, mit dem er über Facebook kommunizierte, darum gebeten, einer in Göttingen lebenden Frau 200 Euro zu übergeben.

Diese habe ein kleines Kind und brauche das Geld. Obwohl er weder den in der Türkei lebenden Bittsteller noch die betreffende Frau kannte, sei er am Wochenende nach Göttingen gefahren und habe der Unbekannten die Summe aus seinen eigenen Geldbeständen übergeben. Er habe dann auch bei ihr übernachtet und sei am nächsten Tag zurück nach Bayern gefahren. Zwei Wochen später hätten sie im Beisein von drei Zeugen bei ihr in der Wohnung in Göttingen geheiratet. In dem Ehevertrag sei festgehalten, dass er ihr 500 Karat Gold geben müsse. Insgesamt habe er ihr Geld und Anschaffungen im Wert von rund 3000 Euro zukommen lassen, sagte der 35-Jährige.

Prozess in Kürze fortgesetzt

Der angeklagte Vorfall soll zwei Wochen nach der angeblichen Eheschließung stattgefunden haben, als der Angeklagte erneut übers Wochenende von Bayern nach Göttingen gekommen war. Seine Frau habe ihn ins Gesicht geschlagen und gedroht, ihn anzuzeigen. Am Ende habe sie ihn aus der Wohnung geworfen. Rund sechs Wochen später sei die Ehe durch eine autorisierte Person geschieden worden. Der Prozess wird in Kürze fortgesetzt.