Vergewaltigungsvorwürfe: Freispruch für 33-Jährigen aus dem Kreis Göttingen

Ein 33-jähriger Mann aus dem Landkreis Göttingen wurde nun von Vergewaltigungsvorwürfen freigesprochen.

Urteil in einem Vergewaltigungsprozess: Ein 33-jähriger Mann aus dem Südharz (Kreis Göttingen) wird vom Landgericht freigesprochen.

Göttingen/Wulften – Mit einem Freispruch ist jetzt ein Vergewaltigungsprozess gegen einen 33-jährigen Angeklagten aus dem Landkreis Göttingen vor dem Göttinger Landgericht zu Ende gegangen.

Die Staatsanwaltschaft hatte den 33-Jährigen angeklagt, im Februar 2020 in Wulften im Südharz ein damals 17-jähriges Mädchen zum Geschlechtsverkehr gezwungen zu haben.

Vergewaltigungsprozess: Gericht zweifelt an Glaubwürdigkeit der Zeuginnen-Aussagen

Eine Stunde später, so der Anklagevorwurf, soll er auch deren gleichaltrige Freundin vergewaltigt haben. Die Kammer kam am Ende des Prozesses zu dem Schluss, dass sich die angeklagten Taten nicht mit der erforderlichen Sicherheit haben nachweisen lassen. Grund: Nach Ansicht des Gerichts gibt es erhebliche Zweifel an der Glaubhaftigkeit der Aussagen der beiden Zeuginnen.

Der Prozess fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, erst zur Urteilsverkündung war die Öffentlichkeit wieder zugelassen. Der Angeklagte habe in der Verhandlung die Vorwürfe bestritten, erklärte die Vorsitzende Richterin.

Seinen Angabe zufolge hatte er bei dem Treffen in einem Haus in Wulften einvernehmlichen Sex mit einer der beiden Zeuginnen gehabt. Mit der anderen Zeugin sei es dagegen zu keinen sexuellen Handlungen gekommen.

Richterin am Göttinger Landgericht: Es stand Aussage gegen Aussage

Da somit Aussage gegen Aussage stand, habe das Gericht eingehend prüfen müssen, inwieweit die Schilderungen der beiden Zeuginnen glaubhaft gewesen seien, sagte die Richterin. Und diese Prüfung habe ergeben, dass die Aussagen widersprüchlich, teilweise nicht schlüssig und nicht wahrheitsgemäß gewesen seien.

Das Gericht habe den Eindruck gewonnen, dass die Zeuginnen trotz ausdrücklicher Belehrung an vielen Stellen gefilterte Angaben gemacht und sich teilweise auch abgesprochen hätten.

Man könne allerdings auch nicht alles glauben, was der Angeklagte gesagt habe. „Wir können nicht sagen, es ist nichts passiert.“ (Heidi Niemann)