Verhandlung vor Verwaltungsgericht: Uni will Professor entlassen

Von: Heidi Niemann

Kleiner Campus am Nordcampus: Die Institute der Land- und Forstwissenschaften der Uni Göttingen liegen oberhalb vom Experimentellen Botanischen Garten. © Thomas Kopietz

Um die Entlassung eines Professors der Uni Göttingen geht es bei einer Verhandlung beim Verwaltungsgericht Göttingen. Die Vorwürfe sind beträchtlich.

Göttingen – Wer auf die Homepage eines Uni-Instituts geht, erwartet dort Informationen über die Studiengänge und Forschungsschwerpunkte. Auf der Seite der Fakultät für Forstwissenschaften und Waldökologie der Uni Göttingen findet sich nach einem Willkommenstext dagegen eine Art Alarmruf: „Stoppt sexualisierte Belästigung und Gewalt!“, heißt es dort.

Für den Aufruf gibt es konkret einen Anlass.

Vorwürfe gegen Professor

2022 verurteilte das Landgericht Göttingen einen Forstwissenschaftler wegen körperlicher Übergriffe auf zwei Doktorandinnen und eine Labormitarbeiterin zu einer Freiheitsstrafe. Neben dem „Prügel-Prof“ soll auch ein weiterer Professor übergriffig gegenüber Frauen geworden sein. Die Uni hat gegen diesen Forstwissenschaftler eine Disziplinarklage mit dem Ziel der Entfernung aus dem Dienst angestrengt. Seit Mittwoch verhandelt das Verwaltungsgericht darüber.

Die Hochschule hat in ihrer Disziplinarklage 44 Einzelvorwürfe gegen den 59-jährigen Professor aufgelistet. Vorgeworfen werden ihm sexualisierte Übergriffe, unerwünschte Berührungen, sexistische Äußerungen und übermäßiger Alkoholkonsum. Der Wissenschaftler bestreitet die Vorwürfe.

Die Vorsitzende Richterin und Präsidentin des Verwaltungsgerichts Göttingen, Stefanie Killinger, kündigte zu Beginn der Verhandlung an, dass man voraussichtlich die Alkoholfälle ausklammern und das Verfahren auf die Belästigungsvorwürfe beschränken werde.

Frühere Doktorandin ist Zeugin

Am ersten Prozesstag war auch eine frühere Doktorandin als Zeugin geladen. Sie hatte sich an die Gleichstellungsbeauftragte gewandt. Die von ihr geschilderten Vorfälle hat sie nach eigenen Angaben teils selbst erlebt, teils beobachtet.

Ein Vorfall soll sich bei einer Dienstbesprechung im Büro des Professors abgespielt haben. Als sie sich am Schreibtisch gegenübersaßen und sie mit ihm über Daten aus ihrem Experiment sprechen wollte, sei er unter dem Tisch mit seinem Fuß an der Innenseite ihres Beines hochgewandert. „Ich war perplex“, sagte sie.

Sie sei auch deshalb überrascht gewesen, weil sie ihn vor der Unterzeichnung des Doktorandenvertrags darauf angesprochen habe, dass sie sein Verhalten teilweise als übergriffig empfinde. Der Professor habe sich für die Hinweise bedankt und einsichtig gezeigt. „Ich dachte deshalb, dass sich das ändert“, sagte die Zeugin.

Zollstock im Gerichtssaal

Um zu beweisen, dass sich der Vorfall gar nicht so abgespielt haben könne, klappte der Professor im Gerichtssaal einen Zollstock aus. Sein Schreibtisch sei 1,50 Meter tief. Er könne also unmöglich unter dem Tisch mit dem Fuß ihr Bein erreicht haben.

Die Zeugin sagte auch, dass der Professor ihr einmal im auf dem Institutsflur von hinten an die Hüfte gefasst, sie an sich gezogen und gesagt habe: „Du bist ein teures Mädchen.“

Vorfall: Eiswürfel im Ausschnitt

Auch andere Frauen seien belästigt worden. Beim gemeinsamen Abendessen habe er Frauen Eiswürfel in den Ausschnitt geworfen. Bei dem Vorfall hätten andere Professoren dabei gesessen, es habe aber niemand eingegriffen. „Es wurde gelacht“, sagte die Ex-Doktorandin. „Ich fand das unglaublich, dass so was stattfindet.“

Die in der Klage aufgelisteten Vorfälle liegen längere Zeit zurück. 2011 war der Forstwissenschaftler als Professor auf Lebenszeit an die Uni berufen worden. 2012 erhielt die Gleichstellungsberechtigte erste Hinweise auf unerwünschtes sexuelles Verhalten. Die damalige Uni-Präsidentin Ulrike Beisiegel habe deshalb dienstliche Gespräche mit dem Professor geführt, in denen dieser die Vorwürfe zurückwies.

Dienstliche Konsequenzen

Nachdem es weitere Hinweise von Studentinnen und Mitarbeiterinnen gegeben hatte, zog die Uni 2017 dienstliche Konsequenzen: Sie verbot dem Professor die Führung der Dienstgeschäfte und erteilte ihm ein Hausverbot.

Anders als bei dem anderen Professor, der auch wegen gefährlicher Körperverletzung im Amt, Freiheitsberaubung und Nötigung verurteilt wurde, hat dieser Fall keine strafrechtliche Dimension. Gleichwohl gibt es Gemeinsamkeiten: Auch hier geht es um den Vorwurf, dass ein Professor seine Stellung ausgenutzt und aus dieser Machtposition heraus Studentinnen und Doktorandinnen belästigt haben soll. (Heidi Niemann)