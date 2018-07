Verheerende Waldbrände: Göttinger Hilfskräfte bereiten sich auf Einsatz in Schweden vor

Am Samstag stieg die Zahl der Waldbrände in Schweden wieder auf fast 70 an - wie hier in Ljusdal ist keine Entspannung der Lage in Sicht.

Göttingen. Eine Katastrophenschutzeinheit des Landkreises Göttingen bereitet sich auf einen Einsatz zur Bekämpfung der verheerenden Waldbrände in Schweden vor. Sie sind als Teil eines Verbandes vorgesehen, der voraussichtlich am morgigen Sonntag in Marsch gesetzt wird.

Das teilte der Landkreis Göttingen am Samstagabend mit. Schweden hat bei der Bundesrepublik Deutschland Unterstützung bei der Bekämpfung der Brände in den schwedischen Wäldern angefordert. Die ersten deutschen Hilfskräfte kommen aus Niedersachsen und Hessen. Seitens des Landes Niedersachsen ist ein erstes Kontingent mit Kräften aus dem Landkreis Nienburg bereits in Marsch gesetzt. Ein zweites Kontingent, das überwiegend von Feuerwehrkräften aus der Region Hannover gestellt wird, bereitet sich derzeit auf den Abmarsch vor. Aufgrund besonderer Kapazitäten des Bevölkerungsschutzes im Landkreis Göttingen wurde dieser gebeten, das hannoversche Kontingent zu verstärken.

Entsprechend wurden Kräfte der Regieeinheit Versorgungsdienst des Landkreises Göttingen zur Vorbereitung eines Einsatzes alarmiert. Seit 15 Uhr am Samstag stellen haupt- und ehrenamtliche Kräfte im Katastrophenschutz-Depot in Bovenden benötigtes Material zusammen und rüsten die Fahrzeuge auf. Vorgesehen ist der Einsatz von acht ehrenamtlichen Helfern und zwei Fahrzeugen. Ihre Aufgabe wird sein, die Versorgung der Hilfskräfte im Einsatzgebiet bis zu 96 Stunden lang zu gewährleisten. Der Einsatz der Göttinger könnte in Nordschweden oder kurzfristig auch in der Region Hannover zur logistischen Vorbereitung erfolgen.

Die offizielle Anforderung liegt noch nicht vor. Bei Bedarf seien die Helfer aus dem Landkreis Göttingen aber vorbereitet, heißt es in einer Pressemitteilung.

Waldbrände wüten seit Tagen

Bei den heftigen Waldbränden in Schweden ist keine Entspannung der Lage in Sicht - im Gegenteil. Am Samstag stieg die Zahl der Feuer nach Angaben der Notrufzentrale sogar wieder bis auf fast 70 an. Die einzige Hoffnung, viele davon zu löschen, liege in einem Wetterumschwung, sagte ein Sprecher des Katastrophenschutzes dem schwedischen Rundfunk.

Die Feuerwehren könnten derzeit nur versuchen, eine Ausbreitung der Flammen zu verhindern. Die Waldbrände wüten über ganz Schweden verteilt. Allein die drei größten in Mittelschweden sind mehr als 20.000 Hektar groß. Wie viel Wald im ganzen Land brennt, sei derzeit nicht zu sagen, erklärte der Katastrophenschutz. Immer wieder brechen zudem neue Feuer aus, die sich - angefacht durch Wind - schnell ausbreiten.

Schweden hatte noch nie mit größeren Waldbränden zu kämpfen. Das nordeuropäische Land ist beim Löschen auf internationale Hilfe angewiesen. Im Einsatz sind unter anderem fünf Spezialflugzeuge aus Italien und Frankreich, Deutschland hat bisher fünf Helikopter geschickt. (mit dpa)

