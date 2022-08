Verkehrsgerichtstag: Experten werben für Tempo-Limits

Straßenwärter montieren ein „Tempolimit 130-Schild“. Experten werben beim Verkehrsgerichtstag für eine generelle Geschwindigkeitsbegrenzung. © Jens Büttner/dpa

Ein generelles Tempo-Limit von 130 km/h auf Autobahnen: Dafür wurde von Experten beim Verkehrsgerichtstag in Goslar befürwortet.

Goslar – Das Thema Tempo spielte beim Verkehrsgerichtstag in Goslar in Niedersachsen eine wichtige Rolle. Soviel ist klar: Ein Limit von 130 km/h auf Autobahnen ist kein Tabu - ganz im Gegenteil.

Ansgar Staudinger, Präsident des Verkehrsgerichtstages, hat die Tempo-Begrenzung - zumindest indirekt - befürwortet. „Man darf das Thema nicht tabuisieren“, meinte der Professor für Zivil- und Wirtschaftsrecht an der Universität Bielefeld. Mit Tempo 130 schaffe man mehr Sicherheit als ohne Tempolimit. „Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die Umwelt mehr leidet, wenn ich nur 130 fahre“, meinte der bekennende Sportwagenfan. Er könne mit einer Obergrenze gut leben.

Niedersachsens Verkehrsminister Bernd Althusmann (CDU) widersprach solchen Rufen, denen sich längst auch sein Koalitionspartner, allen voran Ministerpräsident Stephan Weil (SPD), angeschlossen hat. Überall 130-er Schilder aufzustellen, sei keine Lösung. Sinnvoller sei es, mit Künstlicher Intelligenz den Verkehr staufrei und flüssig zu steuern, meinte der Spitzenkandidat der Christdemokraten.

Im Übrigen herrsche doch schon auf 80 Prozent aller deutschen Autobahnen eine Geschwindigkeitsbegrenzung. Da sei der Streit um ein allgemeines Limit doch sowieso überflüssig. Wissenschaftler Staudinger hatte zuvor diese Argumentationsschleife ins Gegenteil verkehrt: Wenn jetzt schon fast überall nicht mehr mit Vollgas gefahren werden dürfe, dann komme es doch auf den kleinen Rest auch nicht mehr an.

Auch beim innerstädtischen Verkehr deuteten sich beim Verkehrsgerichtstag Veränderungen an. Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) versprach den Kommunen „größere Entscheidungsfreiheit“ beim Ausweisen von Tempolimits und Tempozonen. Dabei gelte es allerdings, die Interessen der fließenden Durchgangsverkehre zu beachten. „Wie wir das gemeinsam hinkriegen, das wird eine Herausforderung. Ich bin hier aber sehr dialogbereit.“ Auch dafür gab es viel Beifall. Derzeit dürfen Städte nur in Ausnahmen von den innerorts üblichen 50 Stundenkilometern nach unten abweichen, etwa vor Schulen oder Seniorenheimen. Tempo 30 in einem ganzen Viertel ist ihnen gesetzlich weitgehend verbaut. Die Ampelregierung hatte im Koalitionsvertrag eine Novelle des Straßenverkehrsgesetzes und der StVO verabredet.

Ansgar Staudinger © Swen Pförtner/dpa

VGT-Präsident Staudinger nutzte die Konferenz zudem für einen leidenschaftlichen Appell an die deutsche Gerichtsbarkeit, in hiesigen Zivil-Prozessen viel öfter den Europäischen Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg einzuschalten. „Mehr Vorlagen wagen und früher Vorlagen wagen“, müsse die Devise sein, forderte Staudinger. Nur so könne man rechtzeitig mögliches Unrecht verhindern. Ob im Internet abgeschlossene Leasingverträge für Pkw, ob ein durch Banken finanzierter Autokauf, ob Abgasmanipulationen deutscher Hersteller - überall lauerten potenzielle Verstöße gegen EU-Richtlinien, auf die sich die Verbraucher eigentlich berufen könnten, berichtete der Hochschullehrer unter Verweis auf aktuelle Fälle. Aber nicht nur die unteren Instanzgerichte, sondern auch der Bundesgerichtshof in Karlsruhe meinten offenbar, es selbst besser zu wissen, kritisierte Staudinger. (Peter Mlodoch)