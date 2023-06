Verkehrssicherheitstag in Göttingen soll Biker sicher durch die Saison bringen

Von: Per Schröter

Das extrem langsame Fahren gehörte beim Motorrad-Verkehrssicherheitstag zu den schwierigsten Aufgaben. Diese Bikerin meisterte die Übung bravourös. © Per Schröter

Zweiter Motorrad-Verkehrssicherheitstag der Polizeiinspektion Göttingen ist erneut ein voller Erfolg. Trotz Hitze kommen viele Bikerinnen und Biker.

Göttingen – Viel Betrieb herrschte am Sonntag auf dem Parkplatz am Jahnstadion, wo die Polizeiinspektion Göttingen die zweite Auflage ihres Motorrad-Verkehrssicherheitstages veranstaltete.

Rund 90 Frauen und Männer – weniger als bei der Erstauflage im vergangenen Jahr – jeden Alters und vom Anfänger bis zum Könner waren aus weiten Teilen Südniedersachsens sowie aus Thüringen und Hessen mit ihren eigenen Motorrädern gekommen, um an der Aktion teilzunehmen.

Verkehrssicherheitstag für Motorradfahrer: Zweite Auflage zieht erneut viele Biker nach Göttingen

„Wir wollten Bikerinnen und Biker mit diesem Verkehrssicherheitstag sicher in und durch die anstehende Urlaubszeit bringen“, sagte Verkehrssicherheitsberater Jörg Arnecke. Dafür hatte er in Kooperation mit der Verkehrswacht Göttingen, dem ADAC und weiteren Netzwerkpartnern ein umfangreiches Präventionsprogramm zusammengestellt.

Spendenübergabe: Axel Engelke (vorne links) vom Verein Plankenparty überreichte Polizeidirektor Rainer Nolte (vorne rechts) und Dezernatsleiter Niklas Fuchs (hinten rechts) symbolisch ein Stück Plankenschutz des Typs „Euskirchener Modell“. Mit ihnen freuten sich Verkehrssicherheitstag-Organisator Jörg Arnecke (hinten links) und Rüdiger Fuge von der Straßenmeisterei Göttingen freuten sich mit ihnen. © Per Schröter

Neben praktischen Übungen wie dem Fahren enger Kurven, dem extrem langsamen Fahren oder Fahren über eine schmale Wippe konnten die Teilnehmer unter anderem ihre Erste-Hilfe-Kenntnisse auffrischen, einen Reaktionstest machen, sich Tipps zur sicheren Motorradbekleidung holen.

Außerdem konnten sie sich in einem eigens dafür bereitgestellten LKW selbst von der Größe des „Toten Winkels“ überzeugen. Jörg Arnecke und weitere Experten standen zusätzlich für Gespräche und alle Fragen rund um einen sicheren Start in die Urlaubssaison zur Verfügung.

„Ich freue mich sehr, dass heute so viele Interessierte hierhergekommen sind und sich dieses Themas angenommen haben“, zeigte sich Organisator Frank Arnecke „tief beeindruckt von der erneut tollen Resonanz“ des Motorrad-Verkehrssicherheitstages – und das trotz Temperaturen um die 30 Grad im Schatten. „Vor allem freut mich das Lob, dass wir von allen Seiten für diese Veranstaltung geerntet haben“, so der Verkehrssicherheitsberater.

Freude herrschte auch bei Rainer Nolte, dem Leiter der Polizeiinspektion Göttingen, sowie Dezernatsleiter Niklas Fuchs vom Sachbereich Einsatz. Sie bekamen von Axel Engelke, dem Vorsitzenden des Vereins Plankenparty, eine Spende in Höhe von 8000 Euro überreicht.

Spende beim Motorrad-Verkehrssicherheitstag soll Kurve im Kreis Göttingen für Biker „entschärfen“

Von dem Geld soll eine Kurve der Landesstraße 560 zwischen Ellershausen und Hemeln entschärft werden, die als Unfallschwerpunkt für Motorradfahrer gilt.

Dabei soll in der Kurve die Leitplanke mit einem Unterfahrschutz ausgestattet werden, an dem ein gestürzter Motorradfahrer einfach entlang rutscht, anstatt an den sonst üblichen Stützpfosten hängen zu bleiben und sich dadurch schwer (und oft sogar tödlich).

Vereinsgründer Axel Engelke selbst hatte bei einem solchen Motorrad-Unfall trotz angepasster Geschwindigkeit unter anderem einen Arm verloren, war nur knapp mit dem Leben davongekommen und möchte mit seinem Engagement nun dazu beitragen, dass anderen Motorradfahrern dieses Schicksal erspart bleibt.