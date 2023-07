Verkehrsunfall in Göttingen: Zwei Menschen werden schwer verletzt, Auto gerät in Brand

Von: Melanie Zimmermann

Teilen

Bei einem schweren Verkehrsunfall am frühen Freitagabend werden zwei Menschen schwer verletzt. © Feuerwehr Göttingen/nh

Bei einem Verkehrsunfall in Göttingen werden am frühen Freitagabend (14. Juli) zwei Menschen schwer verletzt. Rettungshubschrauber im Einsatz.

Göttingen - Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Otto-Brenner-Straße in Höhe des Einkaufszentrums Kauf Park in Göttingen sind am frühen Freitagabend, 14. Juli, zwei Insassen eines Fahrzeugs schwer verletzt worden.

Wie die Berufsfeuerwehr Göttingen mitteilte, wurde die Feuerwache 3, die auf dem Sartorius-Gelände stationiert ist, gegen 17.30 Uhr mit dem Stichwort „Pkw-Brand“ in die Otto-Brenner-Straße mit zwei Rettungswagen und einem Notarzteinsatzfahrzeug alarmiert.

Schwerer Verkehrsunfall in Göttingen: Auto fährt gegen Baum, Insassen werden schwer verletzt

Laut der eingegangenen Meldung war ein Fahrzeug gegen einen Baum gefahren, der Wagen fing Feuer, die beiden Insassen seien verletzt, jedoch nicht eingeklemmt. Bei Ankunft bestätigte sich die Lage. Ein weiterer Notarzt wurde nachalarmiert. Hier kam auch der Rettungshubschrauber „Christoph 44“ zum Einsatz.

Durch schnelles Eingreifen von Ersthelfern an der Unfallstelle wurden die beiden schwerverletzten Personen aus dem Auto gerettet und der Brand mittels Feuerlöscher bereits unter Kontrolle gebracht. Eine Erstversorgung wurde ebenfalls eingeleitet.

Die eingesetzten Feuerwehrkräfte löschten den Brand am Fahrzeug anschließend mit einem C-Rohr endgültig und unterstützten den Rettungsdienst bei der Versorgung der Verletzten.

Ersthelfer am Unfallort retteten den Fahrer und seine Beifahrerin noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte aus dem Wagen. © Feuerwehr Göttingen/nh

Wie die Polizei Göttingen mitteilte, kam das Fahrzeug ersten Erkenntnissen nach gegen 17.30 Uhr aus noch ungeklärter Ursache von der Straße ab und prallte - vermutlich frontal - gegen einen Baum. Anschließend fing das Auto Feuer.

Zwei Personen bei Verkehrsunfall in Göttingen schwer verletzt - Straße bis in den späten Abend gesperrt

Ersthelfern gelang es, den Fahrer und seine Beifahrerin noch vor Eintreffen der Rettungskräfte aus dem Fahrzeug zu ziehen. Die Insassen wurden mit schweren Verletzungen in eine Klink transportiert. Die Unfallursache ist noch unklar.

In die Ermittlungen wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Gutachter eingeschaltet und der Unfallwagen beschlagnahmt. Otto-Brenner-Straße war für die Unfallaufnahme bis in den späten Freitagabend hinein gesperrt.

Die Otto-Brenner-Straße ist für die komplexe Unfallaufnahme vermutlich noch bis zum späten Abend zwischen der Straße „Lange Rekesweg“„ und der „Kasseler Landstraße“ gesperrt. (Melanie Zimmermann)