Um bis zu vier Prozent: Verkehrsverbund Südniedersachsen erhöht die Preise

Göttingen. Fast unbemerkt von der Öffentlichkeit haben sich die Tarife im Verkehrsverbund Südniedersachsen mit dem Monatsbeginn um bis zu vier Prozent erhöht. Der Dreh an der Preisschraube betrifft praktisch alle Angebotsbereiche.

Die letzte Erhöhung gab es zum 1. April vergangenen Jahres, also vor 16 Monaten. Üblicherweise werden die „Tarifanpassungen“ mit gestiegenen Kosten begründet. Deutlich tiefer in die Tasche greifen müssen vor allem Kunden, die weitere Strecken zurücklegen. Auch der Göttinger Stadtbusverkehr wird teurer. Hier einige Beispiele für die Erhöhungen mit den neuen Preisen sowie mit den absoluten und den prozentualen Erhöhungen der Fahrpreise.

Stadtbusverkehr Göttingen: Einzelfahrt Erwachsene: 2,40 Euro (plus 0,10 Euro, plus 4,3 Prozent), Bürgerkarte (Monatskarte) im Bus: 54 Euro (plus 2,50 Euro, plus 2,8 Prozent).

Hann. Münden – Göttingen sowie Einbeck/Kreiensen – Göttingen (Preisstufe 8): Einzelfahrt Erwachsene: 8,70 Euro (plus 0,30 Euro, plus 3,6 Prozent), Monatskarte im Ausbildungsverkehr: 131,40 Euro (plus 3,90 Euro, plus 3,1 Prozent), Abo-Jahreskarte: 146,25 Euro monatlich (plus 4,50 Euro, plus 3,2 Prozent).

Witzenhausen – Göttingen (Preisstufe 7): Einzelfahrt Erwachsene: 7,10 Euro (plus 0,20 Euro, plus 2,90 Prozent), Monatskarte im Ausbildungsverkehr: 111 Euro (plus drei Euro, plus 2,8 Prozent), Abo-Jahreskarte: 123,75 Euro monatlich (plus 3,75 Euro, plus 3,1 Prozent).

Northeim – Göttingen (Preisstufe 6): Einzelfahrt Erwachsene: sechs Euro (plus 0,20 Euro, plus 3,4 Prozent), Monatskarte im Ausbildungsverkehr 94,50 Euro (plus drei Euro, plus 3,2 Prozent), Abo-Jahreskarte 105 Euro monatlich (plus 2,50 Euro, plus 2,4 Prozent).

Dransfeld – Göttingen sowie Friedland – Göttingen (Preisstufe 5): Einzelfahrt Erwachsene: 5,20 Euro (plus 0,20 Euro, plus vier Prozent), Monatskarte im Ausbildungsverkehr 86,40 Euro (plus 2,40 Euro, plus 2,9 Prozent), Abo-Jahreskarte: 96,25 Euro monatlich (plus 2,75 Euro, plus 2,9 Prozent).

Nörten-Hardenberg – Göttingen (Preisstufe 3): Einzelfahrt Erwachsene: 3,90 Euro (plus 0,10 Euro, plus 2,6 Prozent), Monatskarte im Ausbildungsverkehr: 66 Euro (plus 2,10, plus 2,9 Prozent), Abo-Jahreskarte: 73,75 Euro (plus 2,50 Euro, plus 3,5 Prozent).

Bovenden – Göttingen sowie Rosdorf – Göttingen (Preisstufe 1): Einzelfahrt Erwachsene: 2,50 Euro (unverändert), Monatskarte im Ausbildungsverkehr: 45 Euro (unverändert), Abo-Jahreskarte: 50 Euro monatlich (unverändert).

Stadtbusverkehr Northeim (Preisstufe C): Einzelfahrt Erwachsene: 1,70 Euro (unverändert), Monatskarte im Ausbildungsverkehr: 31,80 Euro (unverändert), Abo-Jahreskarte: 35,45 Euro (unverändert).

Alle Preisangaben erfolgen ohne Gewähr!

