Verkehrszählung bis Anfang Juli in Göttingen

Von: Thomas Kopietz

Geismar Tor in Göttingen (Symblbild) © Melanie Zimmermann

Im Stadtgebiet Göttingen werden ab Montag, 12. Juni, bis zum Anfang Juli an 24 Standorten Verkehrszählungen stattfinden.

Göttingen - Gezählt werden die Autos und Lkw überwiegend im westlichen Stadtgebiet, der Innenstadt sowie vereinzelt an Stellen im Ortsteil Weende im Norden Göttingens. Die Zählungen dienen als Datengrundlagen für die städtische Verkehrsplanung und sind auch für die angesetzte Evaluierung sowie Fortschreibung des Klimaplans Verkehrsentwicklung ab Ende 2024 erforderlich.

Die Erfassungen werden den fließenden Verkehr nicht beeinträchtigen und erfolgen mit Videokameras, die an vorhandene Masten oder Laternen in einer Höhe von drei bis vier Metern angebracht werden, teilt die Stadt mit. Die Aufnahmen erfolgen von oben, ohne Audioaufnahmen und in so geringer Auflösung, dass weder Gesichter noch Kfz-Kennzeichen erkannt werden können. Personenbezogene Daten können aufgrund der geringen Auflösung weder erhoben, noch können diese abgeleitet werden, betonte die Stadt. Die Videos werden nur lokal gespeichert, eine Übertragung auch über das Internet findet nicht statt. (Thomas Kopietz)