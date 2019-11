Verleihung des Göttinger Innovationspreises: Auszeichnungen für kluge Köpfe

Das Deutsche Theater: Hier wurde am Donnerstag der Innovationspreis des Landkreises Göttingen verliehen.

Die Wirtschaft in der Region kann weiterhin mit guten Ideen überzeugen. Das wurde am Donnerstag bei der Verleihung des Innovationspreises des Landkreises Göttingen im Deutschen Theater deutlich.

101 Unternehmen mit Tüftlern, Entwicklern und Erfindern hatten sich diesmal um die 13 Preise bei dem Festival der klugen Köpfe im Wert von 30 000 Euro beworben. Der Wettbewerb stand diesmal unter dem Motto: Zukunftsorientiert – Lösungen, die verändern.

„Der Innovationspreis ist inzwischen eine Marke für sich, ein Qualitätssiegel. Wer hier erfolgreich ist, stellt die Wettbewerbsfähigkeit seiner Idee unter Beweis. Das hat Vorbildfunktion“, sagte Göttingens Landrat Bernhard Reuter. Der Preis motiviere auch die Kreativen und Mutigen, ihre Ideen umzusetzen.

Die Preise wurden in drei Kategorien vergeben. Außerdem gab es vier Sonderpreise.

Kategorie „Gründer und Jungunternehmer“ (30 Bewerber): 1. IndiScale GmbH in Gründung Göttingen für „LinkAhead – Thinking Data Management Ahead“; 2. freibeik – Iris-Sabine Langstädtler aus Bremen für „freibeik – Fahrrad fahren neu erleben“; 3. Abbundzentrum Seulingen aus Seulingen für „Neugestaltung des Abbundprozesses“.

Kategorie „Bewerber mit bis zu 20 Mitarbeitern“ (43 Bewerbungen): 1. GoePaTec GmbH aus Göttingen für „GoePaTec MSGo 2.0 – Digitalisierung in der Fertigung“; 2. MeyerundKuhl Spezialwäschen GmbH aus Hardegsen für „Testverfahren – Waschleistung – kontaminierte PSA (Persönliche Schutzausrüstung)“; 3. img.ai aus Göttingen für „Automatisierung des Spermiogramms“.

Kategorie „Bewerber über 20 Mitarbeiter“ (28 Bewerbungen): 1. KWS Saat SE aus Einbeck für „Erntezeitpunkt Silomais online bestimmen“; 2. Eisenhuth GmbH & Co. KG, aus Osterode für „RaSaNT-Hybrid“; 3. Leitec-Firmengruppe aus Heiligenstadt für „leitec Hybridkollektor mit innovativer Steuerung“.

Sonderpreis „Umwelt“: Nefino GmbH aus Hannover für „Location Intelligence für die Windindustrie“.

Sonderpreis „Integration und Soziales“: Fahrschule Am Bahnhof aus Göttingen für „Zurück in den Beruf mit dem No Handicap Truck“.

Sonderpreis „Wissenschaft und Bildung“: Verein Democracy Deutschland aus Göttingen für „Digitales Politikcontrolling & Wahlempfehlung“.

Sonderpreis „Messtechnik“: nokra GmbH, Seissenschmidt GmbH und Fachhochschule Südwestfalen für „Heißmesszelle für die Schmiedeindustrie“.

Organisiert wurde die Preisverleihung von der WRG Wirtschaftsförderung Region Göttingen GmbH. Unterstützung kam von den Sparkassen aus Göttingen, Duderstadt, Hann. Münden und Osterode sowie von der EAM, dem Niedersächsischen Umweltministerium sowie dem Wirtschaftsverband Measurement Valley.

Die Sieger erhalten ein Preisgeld von jeweils 3000 Euro. Die Zweitplatzierten bekommen jeweils 2000 Euro. Die Drittplatzierten erhalten jeweils 1000 Euro. Die Sieger der Sonderpreise dürfen sich auf ein Preisgeld von jeweils 3000 Euro freuen.

Für die musikalische Unterhaltung sorgte an diesem Abend die Big Band des Pädagogiums Bad Sachsa unter Leitung von Hans-Christian Metzger.