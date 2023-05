Vermisst: Polizei sucht nach 15-jähriger Jugendlicher aus Göttingen

Von: Bernd Schlegel

Teilen

Wird vermisst: © Polizei/nh

Eine Jugendliche aus Göttingen wird vermisst. Die 15-Jährige ist zuletzt am Pfingstsonntag in den Abendstunden in Hannover gesehen worden.

Göttingen – Die Polizei sucht nach einer 15-jährigen Schülerin aus Göttingen. Die Jugendliche verschwand am Pfingstwochenende.

Edina B. wurde letztmalig am Sonntag, 28. Mai, gegen 21.20 Uhr auf dem Gelände einer Wohngruppe in Hannover gesehen, wo sie zu Besuch war.

Vermisste aus Göttingen erschien nicht am Bahnhof

Sie sollte mit ihrer Schwester die Rückreise mit dem Zug nach Göttingen antreten, erschien aber zur vereinbarten Zeit nicht am Bahnhof.

Die Vermisste ist auf Medikamente angewiesen und hat diese nicht dabei.

Beschreibung der Vermissten

Hier die Beschreibung von Edina B.

Die Vermisste ist etwa 1,60 Meter groß .

. Die 15-Jährige ist schlank .

. Die Jugendliche hat schwarze, lange Haare .

. Sie trägt weiße Sneaker-Schuhe .

. Die Vermisste ist mit einer babyblauen Jeans und einem weiße Sneaker-Schuhe, eine babyblaue Jeans und ein Hemd in beigefarbenen Karomuster bekleidet.

Die Polizei schließt nicht aus, dass sich die Jugendliche in einer hilflosen Lage befinden könnte. Die Beamten bitten deshalb dringend um Hinweise. Hinweise an die Polizei unter Tel. 0551/491-2115

Ein 15-jähriger Junge aus Göttingen wurde seit Mitte April vermisst. Die Polizei hatte um Hinweise bei der Suche nach dem Teenager gebeten - mit Erfolg.