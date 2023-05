Vermisste 16-jährige Schülerin aus Göttingen ist wieder da

Melanie Zimmermann

Jahrgang 1985. Seit Juli 2017 Redakteurin bei der HNA in der Northeimer Lokalredaktion. Geboren und aufgewachsen in der Wesermarsch, ein echtes Küstenkind. Ab 2005 Germanistik-Studium in Göttingen. Während zweijähriger "Auszeit" von Südniedersachsen ab 2015 als Volontärin in Mecklenburg-Vorpommern beim Nordkurier unterwegs gewesen. Mag Kaffee, Literatur, Reisen und Sport.

mzi@hna.de

