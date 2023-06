Veröffentlicht: Das Programm für DT-Festival „Am Puls“

Von: Ute Lawrenz

Bei der Vorstellung des Festival-Programms „Am Puls“ im Deutschen Theater Göttingen (DT) dürfen die Gäste gleich mitwirken: Eine Besucherin mit Gabriele Michel-Frei (Mitte) und Juli Nagy (rechts). © Ute Lawrenz

Das Motto des Festivals am Deutschen Theater lautet „Zeiten.Wende“. Das Programm wurde vorgestellt: mit dabei ist diesmal auch ein Konzert.

Göttingen – Von allen für alle wird Theater gespielt beim Festival „DT - Am Puls“ vom 25. Juni bis 2. Juli am Deutschen Theater Göttingen. In der Reihe „Im Fokus“ des DT-Fördervereins hat Theaterpädagogin Gabriele Michel-Frei mit FSJlerin Juli Nagy sowie Britta Kessler und Katharina Kastendieck aus dem Vorstand des Vereins das Programm des Festivals mit allen Spielclubs im DT-Keller für Interessierte vorgestellt. Zum diesjährigen Thema „Zeiten.Wende“ ist den Aktiven viel eingefallen.

Bevor Gabriele Michel-Frei mit der Präsentation des umfangreichen Programms begann, band sie die Besucher erst einmal mit ein. Um sich dem Thema „Zeiten.Wende“ zu nähern, sollten sie in einer Minute notieren, was ihnen alles dazu einfiel. Dass der Begriff große Freiräume gewährt, bewiesen die Gedanken, die drei (eigentlich) Zuhörer vorlasen. Ob so die Entwicklung eines Stücks beginnen könnte?

Spielclubs des Deutschen Theaters Göttingen präsentieren sich mit Stücken

Mit dem Satz „Wählt Eure Ausrüstung“ führte die Theaterpädagogin in die „Spiel-Regeln“ des Spielclubs der Sechs- bis Neunjährige ein. Weil Kinder in diesem Alter noch nicht verstünden, warum sie zweimal dasselbe spielen sollten, stehe dieses Stück nur einmal auf dem Plan. Das gelte auch für eine zweite Produktion für diese Altersgruppe: „Zusammen finden?!“ erzähle von der Lust am Regeln brechen.

„Dosenzauber – Hier sind wir!“ spielen die Zehn- bis Elfjährigen zweimal. Was Michel-Frei an dieser Gruppe besonders fasziniert, ist die Vielsprachigkeit unter den Kindern. Die Sprache auf der Bühne? Dort wird deutsch gesprochen. Spannung bleibt, was den Inhalt der Dosen betrifft.

Beim „Sommernachtstraum“ nach William Shakespeare des „Spielclubs 12+“ist ein Herzensprojekt der Theaterpädagogin nach neun Jahren am Haus in Erfüllung gegangen: Die Auszubildenden des Theaters haben sich als Gruppe eingebracht und haben die Rahmenhandlung des Stücks in einem Video verwirklicht. Wegen der unterschiedlichen Arbeits- und Unterrichtszeiten seien die Verabredungen schwierig gewesen. Umso mehr freut sich Michel-Frei darüber, dass das „Azubi-Projekt“ umgesetzt werden konnte. Eine „Zeitencollage“ hat der „Spielclub 13+“ entwickelt.

Programmvorstellung verspricht auch Momente zum Mitmachen bei den Theaterstücken

Immer wieder mussten bei der Vorstellung des Programms auch die agieren, die sich informieren lassen wollten. Mal wurde eine Besucherin gebeten, einen Koffer zu öffnen, mal wurden Besucher nach vorn gebeten, um einen Dialog von zwei Paaren vorzulesen. Für die passenden Szenen für ein solches Format sorgt immer wieder der DT-Schreibclub, der beim „Textschmieden“ auch einen Festival-Platz hat.

Mit dem „Funkensprung“ setzt sich der „Spielclub 14+“ auseinander, „Die Zeit wird grau“ heißt es bei der Gruppe von Darstellern, die älter sind als 20, die ältesten zählen über 70 Jahre. Die Zeitspanne, die die vielen Spielclubs abdecken, reicht von Christoph Columbus bis in die Jetztzeit.

Michel-Frei hob hervor, dass sich bei der Anleitung der Spielclubs auch SchauspielerInnen des Hauses engagieren. Erstmals gebe es ein Konzert zum Festivalbeginn und -abschluss, gespielt von den „Singer Songwritern und Band“.

Tickets und Programm für das Festival „Am Puls“ Das komplette Programm des Festivals „Am Puls“ gibt es auf dem Spielplan-Leporello sowie im Internet unter www.dt-goettingern.de. Für alle Vorstellungen sind Karten erhältlich unter Telefon 0551/4969-300 oder per Mail an theaterkasse@dt-goettingen.de.