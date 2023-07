Verpuffung in Göttinger Wohnheim: Eine Person verletzt, Rettungshubschrauber im Einsatz

Von: Stefan Rampfel

Teilen

Rauch qualmt aus einem der Giebelfenster eines Göttinger Wohnheims in der Weststadt. In dem Zimmer war es zu einer Verpuffung gekommen. © Stefan Rampfel

In einem Göttinger Wohnheim kommt es zu einer Verpuffung. Das Zimmer brennt vollkommen aus, eine Person wird dabei verletzt.

Göttingen - In einem Wohnheim in der Göttinger Weststadt ist es am Montagmorgen, 11. Juli, zu einer Verpuffung gekommen. Gegen 8.40 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr in den Kesperhof alarmiert, wie ein Sprecher vor Ort noch während des Einsatzes bestätigte.

Aus bisher ungeklärter Ursache ist es dort in einem der Zimmer des Wohnheims zu einer Verpuffung gekommen. Das Zimmer brannte dabei vollständig aus. Eine Person wurde bei dem Vorfall verletzt, zwei weitere kamen ebenfalls in Göttinger Krankenhäuser.

Verpuffung in einem Göttinger Wohnheim: Eine Person wird verletzt, zwei weitere im Krankenhaus

Neben Einsatzkräften der Berufsfeuerwehr Göttingen sowie der Freiwilligen Feuerwehr Holtensen war auch der Rettungshubschrauber „Christoph 44“ im Einsatz sowie eine Vielzahl an Kräften der Polizei sowie des Rettungsdienstes.

Dazu zählte auch eine Betreuungseinheit des Deutschen Roten Kreuz (DRK). Diese war erforderlich, da die übrigen Bewohnerinnen und Bewohner zunächst nicht zurück in das Gebäude durften. Die DRK-Einheit kümmerte sich um diese und versorgte sie mit Essen und Trinken.

Die starke Rauchentwicklung durch die Verpuffung war bereits von weitem sichtbar. (Stefan Rampfel)

Eine Verpuffung ist eine schlagartig auftretende Druckwelle, welche durch das Zünden einer explosionsfähigen Atmosphäre entsteht. Sie kann im Zuge einer unvollständigen Verbrennung durch eine mangelhafte Luftzufuhr entstehen.