Verstoß gegen Quarantäne-Auflagen: Polizei und Ordnungsamt in Göttingen schreiten ein

Einsatz am Iduna-Zentrum in Göttingen: Ordnungsamt und Polizei holten eine Person ab, die gegen Quarantäne-Auflagen verstoßen haben soll.

Was passiert eigentlich, wenn ein unter Quarantäne stehender Mensch, die Auflagen nicht einhält?

Göttingen – Eine Antwort gab es am Freitagnachmittag am Göttinger Iduna-Zentrum zu beobachten, als das Ordnungsamt in Zusammenarbeit mit der Polizei eine unter Quarantäne-Auflagen stehende Person zu einem Gespräch mit einem Richter abholte. Ein Krankenwagen, ein Auto des Ordnungsamtes und mehrere Polizeiwagen tauchten plötzlich im Maschmühlenweg auf.

Etwa ein Dutzend Einsatzkräfte mit Masken, Schutzanzügen und Schutzschildern ausgestattet, machten sich auf den Weg, um die Zielperson in Empfang zu nehmen. Der Betreffende habe mehrfach gegen die Quarantäne-Auflagen verstoßen und sich in der Innenstadt aufgehalten, erklärte Oliver Friedrichs, Dienstabteilungsleiter der Polizeiwache an der Groner Landstraße den Einsatz.

Deshalb ordnete das Gesundheitsamt weitere Maßnahmen an. In einem Gespräch mit einem Richter sollte die Person nun „eingenordet“ werden, wie Friedrichs sagte. Zuständig für die Abholung des Betreffenden war das Ordnungsamt, das von mehreren Polizisten unterstützt wurde. Die gesamte Aktion zog sich etwas in die Länge, da alle Einsatzkräfte zunächst ihre Schutzausrüstung anlegen mussten. Dann habe man gewartet, bis die Person aus dem Haus kam, so Friedrichs.

Der Krankenwagen musste deshalb für den Transport eingesetzt werden, weil die Menschen unter Quarantäne-Auflagen offiziell als Kranke gelten. ana