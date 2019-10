Versuchter Handtaschenraub in Göttingen: Täter flüchtet mit Fahrrad

Polizei bittet um

Göttingen – Ein unbekannter Fahrradfahrer hat am Mittwoch in den Nachmittagsstunden vor dem Göttinger Amtshaus am Hiroshimaplatz versucht, einer Fußgängerin die Handtasche zu rauben.