Versuchter Mord? 35-Jähriger steht vor dem Göttinger Landgericht

Von: Heidi Niemann

Teilen

Ein 35-Jähriger muss sich derzeit vor dem Göttinger Landgericht wegen versuchten Mordes verantworten. © Bernd Schlegel

Ein 35-jähriger Angeklagter soll einen Pflegedienstmitarbeiter plötzlich mit einem Messer angegriffen haben. Nun wird der Fall verhandelt.

Göttingen – Um einen versuchten Mord geht es bei einem Prozess vor dem Landgericht Göttingen. „Dass so etwas um 8 Uhr morgens auf der Königsallee passiert, hätte ich nicht erwartet.“ Der Altenpfleger war an jenem Morgen im Januar 2022 gerade auf dem Weg zu einem Pflegebedürftigen im Göttinger Stadtteil Grone, als er plötzlich einen Schlag auf den Kopf bekam.

Als er sich umdrehte, sah er, wie ein ihm unbekannter Mann zu einem zweiten Schlag ausholte. Er habe diesen schnell abzuwehren versucht und dann bemerkt, dass er eine blutende Verletzung an der Hand erlitten hatte, berichtete der 58-Jährige am Mittwoch, 19. April, als Zeuge vor dem Landgericht Göttingen.

Messerattacke in Göttingen: Altenpfleger wurde von einem 35-jährigen Unbekannten angegriffen

Da habe er gesehen, dass der Angreifer auch ein Messer in der Hand hatte. Der Unbekannte war ein 35-Jahre alter Mann aus Göttingen. Dieser muss sich nun wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung vor der Schwurgerichtskammer verantworten.

Der Altenpfleger war von der unvermittelten Attacke völlig überrascht gewesen. Er habe den Mann vorher gar nicht bemerkt, sagte der 58-Jährige. Er habe den Angreifer dann angeschrieen. Dieser habe darauf gar nicht reagiert und auch nichts gesagt. „Er war völlig emotionslos“, sagte der 58-Jährige.

Versuchter Mord in Göttingen: Zeuge sagt vor dem Landgericht gegen 35-Jährigen aus

Der Zeuge hatte nach eigenen Angaben dann die Polizei angerufen und außerdem noch zwei hinzugekommene Passanten gewarnt, dass der Mann ein Messer habe. Als wenig später die Sirenen der herannahenden Polizeiautos zu hören waren, sei der Unbekannte auf die Knie gegangen.

Der 58-Jährige wurde anschließend vom Rettungsdienst versorgt. Neben der blutenden Verletzung an der Hand hatte er auch eine Wunde am Kopf. Der Angreifer hatte ihm mit einem Küchenmesser mit einer 21,5 Zentimeter langen Klinge eine fünf Zentimeter lange Stich- und Schnittwunde am Hinterkopf zugefügt, die bis auf den Schädelknochen reichte.

Staatsanwaltschaft: Angeklagter aufgrund krankhafter seelischer Störung nicht schuldfähig

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der 35-Jährige aufgrund einer krankhaften seelischen Störung zur Tatzeit schuldunfähig war. Da ihrer Einschätzung nach von dem Beschuldigten aufgrund seiner psychischen Erkrankung auch in Zukunft erhebliche rechtswidrige Taten zu erwarten sein könnten, hat sie statt einer Anklage eine so genannte Antragsschrift im Sicherungsverfahren eingereicht. Ziel sei eine dauerhafte Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus.

Der Beschuldigte räumte zum Prozessauftakt die Vorwürfe ein. Derzeit ist der Angeklagte im Niedersächsischen Maßregelvollzugszentrum in Moringen untergebracht. Der Prozess wird im Mai fortgesetzt. (Heidi Niemann)