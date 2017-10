Verwaltungsdirektorin Karolin Loh verlässt das Göttinger Orchester

Göttingen. Nach drei Jahren hat Karolin Loh das Götting Symphonie Orchester (GSO) verlassen. Sie war dort als Verwaltungsdirektorin und zeitweise als Geschäftsführerin tätig.

In Personalunion übernimmt GSO-Geschäftsführer Kaus Hoffmann die Verwaltungsdirektoren-Aufgaben.

Loh kam 2014 zum Orchester. Als Verwaltungsdirektorin war sie für die kaufmännische und personelle Leitung in allen nicht-künstlerischen Fragen verantwortlich und für die Planung, Steuerung und Kontrolle aller Abläufe im betrieblichen Bereich sowie für die kaufmännische Beratung der Geschäftsführung zuständig.

Loh identifizierte sich jederzeit in hohem Maße mit der übernommenen Verantwortung und trieb die Entwicklung des Kulturbetriebs stets sehr engagiert und mit viel Eigeninitiative voran, heißt es in einer Mitteilung des Orchesters.

In ihre Zeit fallen unter anderem die Einführungen innovativer Konzertprojekte wie „Auf Flügeln der Musik“, die „Willkommenskonzerte - Konzerte für Toleranz und Integration“, die Aboreihe „Musikstadt Göttingen“ in Kooperation mit der Händelfestspielgesellschaft und dem Deutschen Theater, die jährliche Benefizgala in Kooperation mit der Göttinger Universität, die „Große Filmmusiknacht“ in der Sparkassenarena sowie zwei Chinatourneen und eine Schweiz-Tournee.

Dirigenten-Suche läuft

Unterdessen läuft die Suche nach einem neuen Dirigenten für das GSO weiter. Generalmusikdirektor Christoph-Mathias Mueller hatte angekündigt, zum Ende dieser Saison das Orchester zu verlassen. Möglicherweise zu Beginn des Jahres 2018 soll die Entscheidung für einen Nachfolger fallen.