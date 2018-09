Verwaltungsgericht Göttingen untersagt Neustart von Wasserkraftwerk im Vorharz

Göttingen. Eine bis 1989 zur Stromerzeugung genutzte Wasserkraftanlage im Westharzer Naturschutzgebiet Siebertal darf nicht wieder in Betrieb genommen werden. Das hat das Verwaltungsgericht Göttingen entschieden.

Das Gericht wies eine Klage der aktuellen Eigentümer einer ehemaligen Holzschleiferei im Ortsteil Sieber der Stadt Herzberg ab. Die Klägerin – eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) – wollte den Landkreis Göttingen gerichtlich zur Eintragung eines alten Wasserrechts verpflichten, um die ehemalige Wasserkraftanlage „Sieber II“ reaktivieren zu können.

Ein altes Wasserrecht macht eine Erlaubnis oder Bewilligung für die Wassernutzung nach heutigem Recht entbehrlich. Der Landkreis habe die Eintragung zu Recht abgelehnt, befand das Gericht (Aktenzeichen 4 A 148/16).

Die Klägerin hatte die ehemalige Holzschleiferei, die Ende des 19. Jahrhunderts mit einer Wasserkraftanlage errichtet worden war und bis in die 1950er Jahre betrieben wurde, 2005 erworben. Grundlage für die Errichtung der Holzschleiferei war ein auf 93 Jahre geschlossener Pachtvertrag aus 1896. Der damalige Königliche Forstfiskus gestattete darin dem früheren Grundeigentümer, auf den Flächen des Forstfiskus (heute: Niedersächsische Landesforsten) in der Sieber ein Wehr und einen Wasserzuleitungsgraben anzulegen, um das Wasser zum Betrieb der Holzschleiferei zu verwenden. In einer gesonderten Vereinbarung war zudem geregelt, dass das Wassernutzungsrecht nach Erfüllung des Vertrages auf den Inhaber der Holzschleiferei beziehungsweise dessen Rechtsnachfolger übergehen solle.

Die Klägerin war der Auffassung, dass das Wasserrecht nach Ablauf des Pachtvertrages 1989 auf ihre Rechtsvorgänger übergegangen sei und nunmehr ihr zustehe. Da das Recht seinerzeit vom Staat verliehen worden sei, sei es als „Recht des Staates“ durch das 1913 in Kraft getretene Preußische Wassergesetz bis heute aufrechterhalten worden.

Dies sah das Gericht anders, Zwar sei das Recht an den Wasserläufen im Harz als regales (königliches) Recht angesehen worden. Dies habe sich aber nur auf die tatsächlich vom Staat ausgeübten Wassernutzungen bezogen.

Habe der Staat das Recht zur Wassernutzung einem privaten Dritten verliehen, hätte es als privates Recht spätestens 15 Jahre nach Inkrafttreten des Preußischen Wassergesetzes zur Eintragung angemeldet werden müssen. Da dies nicht geschehen sei und das Recht auch im Grundbuch nicht eingetragen worden sei, sei es mit Ablauf der 15-Jahres-Frist im Jahr 1928 erloschen.