VHS Göttingen muss wieder neuen Chef suchten: Zywicki geht - Rohrig übernimmt bis Ende 2019

Landkreis Göttingen – Die Verantwortlichen der Volkshochschule (VHS) Göttingen müssen sich schon wieder auf die Suche nach einem Geschäftsführer machen: Hagen Zywicki wird Ende 2019 nach nur 14 Monaten ausscheiden.

Das teilte die VHS am Montag mit. Der Aufsichtsrat habe den Aufhebungsvertrag auf Wunsch des Geschäftsführers geschlossen, heißt es. Grund sei eine Erkrankung und die Einschätzung, dass Zywicki „seine Aufgabe bei der VHS nicht erfüllen kann“. Der Aufsichtsrat der VHS „bedauert außerordentlich die Beendigung der Zusammenarbeit und wünscht Hagen Zywicki alles Gute“, heißt es in der Pressemitteilung.

Das Dienstverhältnis mit dem in Hannover lebenden Hagen Zywicki endet demnach zum 31. Dezember 2019. Die Lücke füllen wird vorerst ein alter Bekannter der VHS, Rüdiger Rohrig, der bereits 2016 in der Übergangsphase vom im (Rechts-)Streit geschiedenen Ex-Geschäftsführer Thomas Eberwien eingesprungen war und das wackelige Schiff VHS wieder in ruhigere Wasser – auch stimmungsmäßig intern – geführt hatte. Der Betriebsrat hatte seinerzeit Eberwien Vermögenstraftaten vorgeworfen, die die Staatsanwaltschaft letztlich nicht bestätigte. Nicht belegte vom Ex-VHS-Leiter zurückerstattet, gegenseitige Ansprüche aufgerechnet.

Nun hat Rüdiger Rohrig seine Dienstzeit bei der VHS verlängert, springt weiter als Geschäftsführer ein. Eigentlich wäre er Mitte des Jahres in den Ruhestand gegangen. Bereits in den vergangenen Monaten hat Rohrig interimsmäßig die Geschäfte geführt, er wurde als zweiter Geschäftsführer bestellt, da Zywicki bereits krankheitsbedingt fehlte.

Aber: Rohrig steht nur noch bis zum Jahresende 2019 zur Verfügung, dann wird er in den Ruhestand gehen. „Wir hoffen und sind zuversichtlich bis dahin einen Nachfolger für Hagen Zywicki gefunden zu haben“, sagte Aufsichtsratsmitglied Petra Broistedt. Man wolle eine intensive Suche starten und gegebenenfalls auch Hilfe von Außen suchen. Von den Kandidaten, die sich 2017/18 beworben hatten, stünden aber keine mehr zur Verfügung, so Broistedt. Hagen Zywicki war im März 2018 vorgestellt und ab 15. Oktober eingestellt worden.

Die VHS Göttingen hat etwa 80 Mitarbeiter an den verschiedenen Standorten im Landkreis Göttingen. (tko)