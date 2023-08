Viel Arbeit bis zur Blindgänger-Entschärfung in Göttingen

Von: Bernd Schlegel

Der Göttinger Schützenplatz (unten) mit der S-Arena aus der Vogelperspektive: In den nächsten drei Wochen müssen noch sechs Verdachtspunkte genauer untersucht werden. An einem siebten Punkt hat sich der Verdacht weiter erhärtet. An einem achten Punkt wurden nur noch Überreste einer Bombe gefunden. © Stefan Rampfel

Bis zum geplanten Entschärfungstermin für Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg am 23. September in Göttingen ist noch jede Menge zu tun.

Göttingen – Vermutlich mehrere Blindgänger sollen am Samstag, 23. September, im Bereich der S-Arena in Göttingen entschärft werden. Bis dahin haben Experten noch viel Arbeit vor sich – dazu Fragen und Antworten.

Um wie viele Blindgänger geht es genau?

Ursprünglich gab es acht Verdachtspunkte, die alle mit 20-Fuß-Überseecontainern, jeweils gefüllt mit 24.000 Litern Wasser, abgesichert worden. Bei einem Punkt handelt es sich mit großer Wahrscheinlichkeit um einen Blindgänger. Anfang der Woche bestätigte sich der Verdacht bei einem Punkt nicht, da dort vom Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD) Niedersachsen nur Bombensplitter gefunden wurden. Sie lagen nur etwa zwei Meter neben der S-Arena. Wäre an dieser Stelle ein Blindgänger gewesen, so hätte der Evakuierungsradius deutlich größer ausfallen müssen.

Was ist mit den übrigen sechs Punkten?

Bis Anfang September werden die sechs weiteren Verdachtspunkte untersucht – jede Woche zwei Punkte. Erst dann steht fest, um wie viele Blindgänger es tatsächlich am Samstag, 23, September, geht.

Welche Arbeiten müssen bis Anfang September erledigt werden?

Die Experten des KBD arbeiten sich tagsüber nach und nach bis auf einen Meter an die mögliche Bombe an einem Verdachtspunkt heran. Dabei müssen mehrere Meter Erde abgetragen werden. Außerdem werden nachts je Verdachtspunkt sechs Brunnen mit 16 Meter Tiefe gebohrt, damit das Grundwasser abgepumpt werden kann. Deshalb kommt es zu Lärmbelästigungen für Anwohner.

Bereiten die Entschärfungsaktion vor: (von links) Frank Gloth von der Berufsfeuerwehr Göttingen, René Bock (Leiter Fachdienst Ordnungsangelegenheiten) und Sprengmeister Thorsten Lüdeke. © Bernd Schlegel

Was passiert ab Anfang September?

Nach dem Bohren werden Pumpen in die jeweiligen Löcher herabgelassen. Sie pumpen das Grundwasser heraus, das in die Leine geleitet wird. Außerdem wird der Boden rund um Verdachtspunkt so vorbereitet, dass dort insgesamt etwa 200 Schiffscontainer als Schutz aufgestellt werden können. Dafür wird viel Zeit benötigt.

Gibt es bei den Containern eine Besonderheit?

Ja. Es werden deutlich mehr Container als bei der letzten Entschärfungsaktion im März eingesetzt. Der Grund: Damals war ein etwa 30 Kilogramm schwerer Splitter trotz der vielen Container herausgeschleudert worden. Er schlug einige Sekunden später in der Nähe des Otto-Hahn-Gymnasiums auf – glücklicherweise ohne Folgen. So etwas soll diesmal auf alle Fälle verhindert werden.

Können alle gefundenen Blindgänger am Samstag, 23. September, entschärft werden?

Sprengmeister Thorsten Lüdeke vom Kampfmittelbeseitigungsdienst Niedersachsen geht davon aus, dass dies zu schaffen sein wird.

Überreste einer Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg: Die Splitter lagen in einem Abstand von etwa zwei Metern neben der S-Arena. An dieser Stelle muss deshalb nicht mehr entschärft werden. © Bernd Schlegel

Was gilt für den Bereich rund um die S-Arena?

Es ist bereits seit vergangenem Montag Sperrgebiet und wird rund um die Uhr bewacht. Wer dagegen verstößt, muss mit einem Bußgeld von bis zu 5000 Euro rechnen. Außerdem gilt der Bereich als Drohnen-Flugverbotszone.

Wie sieht es mit dem Evakuierungsradius am 23. September aus?

An diesem Tag gilt ein 1000-Meter-Evakuierungsradius rund um die S-Arena. Es ist der gleiche Bereich, der auch bereits im März evakuiert wurde, sagte Frank Gloth von der Berufsfeuerwehr Göttingen. Etwa 10 000 Menschen wohnen in diesem Bereich. Einen Evakuierungszeitplan gibt es noch nicht. Er wird rechtzeitig veröffentlicht.

Wann gibt es für die betroffenen Anwohner weitere Informationen?

Im September werden alle betroffenen Anwohner mit Handzetteln informiert. Außerdem schaltet die Stadtverwaltung zwei Wochen vor dem geplanten Entschärfungstermin eine Hotline, an die man sich wenden kann, wenn man Fragen hat. Dort sollten sich insbesondere Menschen mit Handicap melden, die bei der Evakuierung Unterstützung benötigen. Für Betroffene, die nicht anderweitig unterkommen, wird auch wieder ein Evakuierungszentrum eingerichtet.

Was passiert mit dem Verkehr auf Schiene und Straße am 23. September?

Der Bahnhof Göttingen mit der Bahnlinie liegt im Evakuierungsgebiet. Deshalb muss der Bahnverkehr unterbrochen werden. Bahnreisende sollten nach Möglichkeit auf einen anderen Termin ausweichen beziehungsweise müssen sich auf einen Schienenersatzverkehr mit Bussen einstellen. Dafür sollten sie deutlich mehr Reisezeit einplanen. Der Straßenverkehr wird um das betroffene Gebiet herum umgeleitet. Das gilt auch für die Linienbusse, die in Göttingen unterwegs sind.

Weitere Informationen gibt es hier.