Viel neues in der Spielzeit 2019/20: Junges Theater erweitert seinen Horizont

Göttingen – Eine neue Ära für das Junge Theater (JT) Göttingen beginnt in diesem Sommer: Für die kommenden drei oder vier Spielzeiten zieht das JT in ein ehemaliges Schulgebäude an der Bürgerstraße um. Und die Saison 2019/20 steht ganz im Zeichen dieses Umbruchs.

„Der Umzug wird zum wesentlichen Teil des Spielplans 2019/20 – und zwar auf mehreren Ebenen“, kündigte Intendant Nico Dietrich bei der Vorstellung des Programms am Dienstag an. Dabei spielt zunächst auch noch die alte Spielstätte, die aufgrund einer Sanierung dreieinhalb Jahre geschlossen ist, eine Rolle. Ein Höhepunkt der Umzugsinszenierungen ist am 29. Juni („Nacht der Kultur“) „Der letzte Tag am Wochenmarktplatz“ inklusive großer Abriss-Party.

Das Willkommen im neuen Quartier wird mit der Open-Air-Musikshow "Personal Jesus" im Freibad Brauweg am 23. August gefeiert. Nico Dietrich freut sich schon: "Es können alle in Badehose kommen. Der Bademeister freut sich schon."

Michaela Dicu inszeniert am 28. und 29. September zudem das große Umzugsspektakel. Mit dieser Theater-Performance soll das Ankommen und Vernetzen am neuen Kulturort begleitet werden. Ein weiterer Höhepunkt des neuen Spielplans ist die Uraufführung von „Der nasse Fisch“, der Romanvorlage zur Serie „Babylon Berlin“, am 17. April 2020.

Insgesamt bietet die Übergangsspielstätte zwar weniger Zuschauerplätze, dafür aber eine vielfältige Auswahl an Inszenierungsmöglichkeiten. Der neue Bühnenraum kann mit Tageslicht durchflutet werden, und der ehemalige Schulhof mit der Kulisse des Göttinger Stadtwalls im Hintergrund wird künftig als Open-Air-Bühne dienen.

Auch viele neue Projekte stößt das Junge Theater in seiner vorübergehenden neuen Heimat an: etwa die Kooperation mit dem Jugendhaus Gartetalbahnhof, einem Jugendzentrum, das im gesamten Leineviertel Jugend- und Sozialarbeit leistet. Es soll gemeinsam ein theaterpädagogisches Angebot entwickelt werden.

Zusammen mit anderen Akteuren im Quartier soll der Kultur-Standort „Kultur am Wall“ entstehen. Gemeinsam mit dem Göttinger Symphonie Orchester soll es am Wochenende künftig auch Babykonzerte bei Tageslicht geben.

Außerdem weitet das JT sein Kinder- und Jugendtheater aus: Vier Premieren stehen auf dem neuen Spielplan. Möglich ist das dank der Kooperation mit der Schauspielschule Kassel, die das JT-Ensemble unterstützen wird. Etwa bei „Fridays for Future“ (Arbeitstitel). Dietrich, der das Ein-Personen-Stück im mobilen Format gemeinsam mit Dramaturg Christian Vilmar inszenieren wird, kündigte eine diskursive Auseinandersetzung mit dem Thema Klimaproteste an.

Die Premieren 2019/20 im Überblick

"Der Diener zweier Herren“, von Carlo Goldoni (20. September 2019)

„Großprojekt Umzugsspektakel“, inszeniert von Michaela Dicu (28./29. September)

„Mongos“, von Sergej Gößner (29. September)

„Tarzan“, Live-Hörspiel nach Edgar Rice Borroughs (18. Oktober)

„Angstmän“, von Hartmut El Kurdi (27. Oktober)/Kooperation mit Schauspielschule Kassel

Uraufführung: „Fridays for Future“, inszeniert von Nico Dietrich und Christian Vilmar (Arbeitstitel/8. November)

„Deutschland. Ein Wintermärchen“, von Heinrich Heine (9. November)

„Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke“, nach dem Roman von Joachim Meyerhoff (29. November)

Uraufführung: „Otfrieds Villa“, von Steffi Hensel (Arbeitstitel/Dezember)

„Musikshow“, inszeniert von Michaela Dicu, musikalische Leitung: Fred Kerkmann (Arbeitstitel/18. Januar 2020)

„Vater“, von Florian Zeller (29. Februar 2020)

Uraufführung: „Der nasse Fisch“, nach dem Roman von Volker Kutscher (17 April 2020)

„Das Dschungelbuch“, Open Air, nach Rudyard Kipling (Mai 2020)/Kooperation mit Schauspielschule Kassel

