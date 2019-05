Viel Sonne zur Schützenfest-Eröffnung in Göttingen

Göttingen – Die Göttinger Schützen hatten am Freitag Glück. Die Sonne lachte zur Eröffnung des Schützenfestes vor dem Alten Rathaus.

Viele Schaulustige ließen sich das traditionelle Antreten der Mitgliedsvereine der Bürgerschützengesellschaft auf dem Marktplatz nicht entgehen. Nach der offiziellen Begrüßung schritt Oberschaffer Harald Grahovac zusammen mit den Schützenherren, Oberbürgermeister Rolf-Georg Köhler und Ratsvorsitzender Christian Henze, die Reihen der angetretenen Schützen ab.

Ein weiterer Höhepunkt des Schützenfestes ist der traditionelle Umzug, der sich am Sonntag, 26. Mai. um 14 Uhr in Bewegung setzt. Für 15 Uhr ist der Vorbeimarsch am Alten Rathaus geplant.

Das traditionelle Frühstück mit vielen launigen Redebeiträgen beginnt am Montag, 27. Mai, um 10 Uhr auf dem Schützenplatz. Dort ist ab sofort auch der Vergnügungspark mit vielen Fahrgeschäften zu finden.