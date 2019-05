Polizei zeigt in Leinefelde Rechte wegen Hitlergruß an

Leinefelde/Hildesheim - Leinefelde in Westthüringen wurde am Samstag wieder einmal zum Aufmarschort für Rechte – und zum Ort, wo viele Gegendemonstranten unterwegs waren - ebenso in Hildesheim

Leinefelde in Westthüringen wurde am Samstag wieder einmal zum Aufmarschort für Rechte – und zum Ort, wo viele Gegendemonstranten unterwegs waren. Die Beamten der Landespolizeiinspektion Nordhausen waren mit Unterstützungskräften aus der Thüringer Bereitschaftspolizei sowie weiteren Thüringer Polizeidienststellen im Großeinsatz. Es waren mehrere Versammlungen und Aufzüge angemeldet worden. An der Versammlung der NPD im Stadtgebiet „nahmen 130 Personen teil. An der Gegenversammlung beteiligten sich 140 Menschen“, meldet die Polizei.

Anzeigen

Auf dem Weg zur Versammlung der NPD zeigte ein Mann den „Hitlergruß“. Die Polizei erstattete Anzeige wegen des Verstoßes nach § 86 a StGB. Der Mann durfte nicht an der Versammlung teilnehmen. Ein weiterer Verstoß nach § 86 a StGB wurde auf dem Versammlungsgelände der NPD, ebenfalls durch Zeigen des Hitlergrußes, festgestellt.

Außerdem wird gegen einen der Versammlungsteilnehmer wegen Verdacht der Nötigung zum Nachteil eines Pressevertreters ermittelt. Auf Seiten der Gegenversammlung registrierte die Polizei keine Verstöße.

Mehr als 3000 bei Gegendemo

Friedlich sind am Sonnabend in Hildesheim ein Gegenprotestzug und eine Demonstration der Partei „Die Rechte“ zu Ende gegangen. Die nach Angaben des „Bündnisses gegen Rechts“ etwa 3100 Teilnehmer des Gegenprotests versammelten sich am Morgen unter dem Motto „Herz statt Hetze“ zunächst an der Martin-Luther-Kirche und zogen dann durch die Stadt. Die Partei „Die Rechte“ startete ab 14 Uhr vom Hauptbahnhof zu ihrer Kundgebung.

20 Rechte

Die Hildesheimer Stadtverwaltung hatte dafür mit etwa 100 Teilnehmern gerechnet, tatsächlich kamen knapp über 20. Zwischenzeitlich blockierte ein Teil der Gegendemonstranten die Route der „Rechten“. Einsatzkräfte der Polizei räumten die Sitzblockade nach und nach, was aber nur teilweise gelang. Die Demonstration der Partei „Die Rechte“ wurde unterdessen auf eine andere Route umgeleitet. Kurz nach 17 Uhr machte sich der überschaubare Demonstrationszug dann wieder auf den Weg zum Hauptbahnhof. Begleitet wurde dies von „Ihr könnt nach Hause fahren“-Rufen von Gegendemonstranten.

Viele Auflagen

Die Stadtverwaltung hatte nach Angaben eines Sprechers den Rechtsextremisten „zahlreiche Auflagen“ gemacht. Untersagt war auch das Abbrennen von Pyrotechnik, das Tragen von Uniformen oder „sonstiges paramilitärisches Auftreten“. (tko)