Viele Interessierte und ein Ex-Minister beim Info-Markt zur umstrittenen Stromtrasse

Info-Markt von Tennet: Zahlreiche Besucher informierten sich in Bovenden über den Bau und den Verlauf der Stromtrasse Suedlink in Südniedersachsen. Foto: Bernd Schlegel

Bovenden - Über den Verlauf der geplanten Gleichstromtrasse Suedlink konnten sich Interessierte vom Netzbetreiber im Bürgerhaus in Bovenden informieren.

Von besonderem Interesse waren natürlich die Computerstationen mit großen Bildschirmen, auf denen der Verlauf im Detail studiert werden konnte. Bislang ist auf den digitalen Karten ein Kilometer langes Band zu sehen. In einem 30 Meter breiten Streifen innerhalb des Korridors sollen am Ende die Kabel verlegt werden. Die beiden Trassen, die durch Südniedersachsen gebündelt verlegt werden sollen, beginnen in Schleswig-Holstein und enden in Bayern beziehungsweise Baden-Württemberg. Viele betroffenen Landbesitzer fragen sich natürlich, welche landwirtschaftliche Nutzung nach dem Verlegen der Leitungen noch auf den Flächen möglich ist.

Tennet hat eine Trassenführung ins weitere Verfahren eingebracht, die westlich an Göttingen vorbeiführt und durch die Gemeinden Bovenden, Rosdorf und Friedland führt. Von der Göttinger Kommunalpolitik kommt massiver Widerstand gegen das Projekt (wir berichteten), weil die Trasse mitten durch die Ortschaften im Westen der Stadt führen würde. Bovenden hat inzwischen eine Resolution gegen Suedlink verabschiedet. Ähnliches plant auch die Gemeinde Rosdorf, wurde beim Info-Markt bekannt. Das Papier soll voraussichtlich bei der Ratssitzung am 20. Mai verabschiedet werden. Folgende Rosdorfer Ortschaften wären durch Suedlink betroffen: Mengershausen, Lemshausen, Sieboldshausen und Dramfeld.

Bei dem Info-Markt war auch der Landtagsabgeordnete Stefan Wenzel (Bündnis 90/Die Grünen) dabei. Der frühere Umweltminister sagte mit Blick auf die Trassenvariante über Duderstadt, die in Bovenden, Göttingen und Rosdorf favorisiert wird: „Die Ost-Variante sollte intensiv geprüft werden. Die Bundesnetzagentur muss am Ende abwägen, aber fair“, so die Forderung Wenzels.

Noch bis Freitag, 7. Juni, sind Einwendungen gegen den geplanten Suedlink-Trassenverlauf bei der Bundesnetzagentur möglich. Spätere Meldungen werden nicht mehr berücksichtigt. Außerdem liegen die Antragsunterlagen bei der Außenstelle der Bundesnetzagentur in Göttingen, Bertha-von-Suttner-Straße 1, zur Einsichtnahme aus. bsc

