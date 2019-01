Vier Einbrüche in Roringer Häuser

Insgesamt vier Einbrüche und Einbruchsversuche registrierte die Polizei in den vergangenen Tagen im Göttinger Ortsteil Roringen.

Aus einem Einfamilienhaus im Venusring haben Unbekannte am vergangenen Samstag zwischen 17.50 und 21.30 Uhr bei einem Einbruch unter anderem Bargeld und Schmuck gestohlen. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Ein geplanter Einbruch in ein zweites Haus im Venusring am selben Abend blieb im Versuchsstadium stecken. Die Täter hatten sich an einem Fenster und einer Terrassentür zu schaffen gemacht. Schaden: 1000 Euro.

Im Neptunweg versuchten Unbekannte, am vergangenen Mittwoch gegen 17.50 Uhr einzubrechen. Eine Hausbewohnerin war auf das Geschehen aufmerksam geworden. Der Sachschaden ist gering.

Vermutlich in der Nacht zum Donnerstag waren Unbekannte in ein Haus an der Straße „Obere Wiesen“ eingedrungen. Bislang ist unklar, was die Täter entwendet haben.

Hinweise erbittet die Polizei in allen Fällen unter Tel. 0551/491-2115.