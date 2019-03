Vier Göttinger Schülerinnen wollen Filmwettbewerb gewinnen

Göttingen – Vier Schülerinnen des Göttinger Otto-Hahn-Gymnasiums wollen den Niedersächsischen Kurzfilmpreis „Ganz schön anders – ganz schön aufregend“ gewinnen.

Ihr Streifen „Roulette mit dem Leben“ ist im Endausscheid des Wettbewerbs.

In dem Film wird die Geschichte von Elly und ihrer Angst vor einer Krebserkrankung erzählt. Sie ist gerade in ihre eigene Wohnung gezogen und hat viele Pläne für ihr Leben. Bei einer Kontrolluntersuchung kommt ein Verdacht auf einen Tumor auf. Noch weiß man nicht, was das heißt. Der Film spielt mehre Möglichkeiten durch, was so eine Diagnose bedeuten kann.

Der Beitrag aus Göttingen: Roulette mit dem Leben

Sollten die vier Göttinger Schülerinnen Anna Sophie Obermann, Daria Leßner, Emma Kramer und Paulina Jennifer Riehle den Hauptpreis gewinnen, so dürfen sie eine Reise nach Berlin unternehmen und dabei unter anderem den Filmpark in Babelsberg besuchen.

Aber auch die Zuschauer sind aufgefordert, die Schüler zu unterstützen. Der Beitrag mit den meisten Klicks und Likes bekommt einen Sonderpreis. Der Wettbewerb wird vom Göttinger Verein Blickwechsel sowie vom Königsworth Medienbüro organisiert.

Die Sieger werden ausgezeichnet. Dazu gibt es eine öffentliche Schüler-Filmgala, die am Mittwoch, 3. April, um 11 Uhr im Astor Grand Cinema in Hannover, Nikolaistraße 8, beginnt. Alle Wettbewerbsbeiträge können übrigens im Internet angesehen werden.