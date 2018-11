Vier Männer auf Einbruchtour: Gericht verurteilt Quartett

Göttingen. Zwei Monate nach Beginn des Prozesses um eine Serie von Wohnungseinbrüchen in Göttingen und Rosdorf hat das Landgericht Göttingen das Urteil verkündet.

Die Kammer befand die vier Angeklagten des gemeinschaftlichen Wohnungseinbruchsdiebstahls für schuldig, allerdings nur in einem einzigen Fall. Bei den übrigen neun angeklagten Fällen sei den Angeklagten eine Täterschaft dagegen nicht mit ausreichender Sicherheit nachzuweisen gewiesen. Das Gericht verurteilte den bereits mehrfach vorbestraften 30-jährigen Hauptangeklagten zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von einem Jahr und zwei Monaten, die zur Bewährung ausgesetzt wurde.

Als Bewährungsauflage muss er 100 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten. Die drei Mitangeklagten - ein 22-Jähriger aus Bremen und zwei 22 und 23 Jahre alte Männer aus Göttingen – wurden zu 100 Stunden gemeinnütziger Arbeit verurteilt.

Die Angeklagten waren Ende August 2016 nach einem Einbruch in ein Wohnhaus in Göttingen auf frischer Tat ertappt worden. Nach Überzeugung der Kammer hatten sie sich abends in Geismar getroffen und den Einbruch gemeinsam geplant. Der 29-Jährige habe einen Rucksack dabei gehabt, in dem sich ein Kuhfuß, zwei Schraubendreher und Handschuhe befanden. Während der 23-Jährige draußen „Schmiere“ gestanden habe, hätten die anderen Angeklagten mit einem Stein eine Fensterscheibe im Souterrain eines Wohnhauses eingeworfen und seien so ins Haus gelangt. Dort hätten sie mehrere Münzen, eine Uhr und eine Kette eingesteckt.

Weiter kamen sie nicht, weil eine Zeugin verdächtige Geräusche gehört und die Polizei alarmiert hatte. Der 29-Jährige versuchte noch, über das Dach zu flüchten, wurde aber ebenso wie die drei Mitangeklagten von den Beamten gestellt. (pid)