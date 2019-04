Vier neue Masernfälle in Göttingen - Gesundheitsministerin lehnt Impfpflicht ab

Fachliche Vorbehalte

Trotz einer gestiegenen Zahl von Masernfällen lehnt Gesundheitsministerin Reimann (SPD) die Einführung einer Impfpflicht für Kindergarten- und Schulkinder in Niedersachsen vorerst ab.

Die Zahl der Maserinfektionen in Niedersachsen steigt weiter an. Am Freitag vermeldete das Gesundheitsamt für Stadt und Landkreis Göttingen vier Neu-Erkrankungen im Raum Göttingen.