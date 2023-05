Volksaufstand vor 70 Jahren: DDR-Bauern wollten wieder frei sein

Von: Werner Keller

Grenzlandmuseum Eichsfeld: Dort kam Historiker Jens Schöne mit Museumschefin Mira Keune über den Volksaufstand in der DDR vor 70 Jahren ins Gespräch. © Werner Keller

Um Forschungen zum Volksaufstand vor 70 Jahren in der DDR ging es bei einem Abend im Grenzlandmuseum Eichsfeld: Der Aufstand begann in den Dörfern.

Teistungen/Göttingen – Wenn vom 17. Juni 1953 die Rede ist, dann haben viele die Bilder von den Protestzügen über die Stalinallee in Ostberlin im Kopf. Doch der bis dahin größte Volksaufstand in einem sozialistischen Land begann früher – und nicht den großen Städten.

„Der Volksaufstand begann in den Dörfern der DDR“, sagte der Historiker Dr. Jens Schöne bei einer Veranstaltung im Grenzlandmuseum Eichsfeld in Teistungen. Volkspolizisten wurden verprügelt, SED-Funktionäre mussten um ihr Leben fürchten, die Symbole der DDR landeten im Staub der Straße: Es war schwer was los im Juni 1953.

Beispiel aus dem Kreis Mühlhausen

Zum Beispiel Körner: Bereits am 13. Juni fand in dem Ort im damaligen Kreis Mühlhausen eine Einwohnerversammlung statt. Es ging um die Vorbereitung der Ernte und die Erfüllung der Pläne. Es wurde turbulent, der Bürgermeister wurde als Verbrecher bezeichnet, wie die Stasi später notierte. Die lokalen Vertreter der Macht waren verhasst. Ein Polizeiaufmarsch beendete den Tumult. Dennoch beschlossen die Gemeindevertreter, ein Abwahlverfahren in Gang zu bringen.

In der Kreisstadt Mühlhausen kam es am 17. Juni zu einem Sternmarsch der Bauern aus den umliegenden Orten, der den SED-Oberen den Schweiß auf die Stirn trieb. Von zunächst 300 schwoll die Zahl der Demonstranten auf 3000 an. Es wurde ein Elf-Punkte-Plan verabschiedet, man erklärte sich mit den Streikenden in Berlin solidarisch.

Ursachen in der Bodenreform

Die tieferen Ursachen lagern laut Schöne in der Bodenreform, die selbständige Bauern um ihr Land brachte. Alle Betriebe über 100 Hektar Nutzfläche musten in die Genossenschaft.

Das Vorgehen gegen die Landbevölkerung wurde immer kompromissloser, so Schöne. Doch bis Ende 1952 waren lediglich 39 000 Bauern in die Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften (LPG) eingetreten, das waren nur 2,2 Prozent der 1,6 Millionen Beschäftigten in der Landwirtschaft. Viele konnten dem Druck nicht standhalten – 5600 Bauern setzten sich schon im ersten Quartal 1953 in den Westen ab.

Vor diesem Hintergrund verkündete die SED am 10. Juni 1953 einen „Neuen Kurs“, der in den Augen der Bauern eine Bankrotterklärung war.

„Insofern kann es nicht verwundern, dass der Volksaufstand eben nicht in den großen Städten, sondern in den Dörfern begann“, heißt es in der Dokumentation.

Auseinandersetzungen am Untermarkt in Mühlhausen

Am Untermarkt in Mühlhausen kam es am Nachmittag des 17 Juni zu handgreiflichen Auseinandersetzungen, als das Gefängnis gestürmt werden sollte. Ein Volkspolizist gab einen Warnschuss aus seiner Pistole ab. Panzer der Sowjetarmee rollten auf den Platz, am gleichen Tag verhängte der Kommandeur den Ausnahmezustand. Zusammenkünfte über drei Personen wurden verboten. (Werner Keller)