Volksbank Kassel Göttingen dünnt ihr Filialnetz aus

Göttingen. Die Volksbank Kassel Göttingen dünnt zum 22. Oktober ihr Filialnetz aus. Betroffen sind Geschäftsstellen, die bislang wenig frequentiert waren.

Die Veränderungen in Südniedersachsen

Geschlossen wird die Filiale an der Bühlstraße in Göttingen. Das betrifft auch die Selbstbedienungsfilialen auf dem Holtenser Berg in Göttingen und in Reyershausen bei Bovenden. Zudem werden aus den bisherigen Göttinger Filialen in Weende und an der Königsallee zu Selbstbedienungsfilialen. Als Ausgleich wird es in Weende persönliche Termine nach Vereinbarung geben. In Reyershausen wird zukünftig der Bankbus stoppen.

Die Umstrukturierungen in Nordhessen

Geschlossen werden die Filialen Nordshausen und Wolfsanger in Kassel sowie Hohenkirchen in der Gemeinde Espenau. Die bisherige Filiale in Heiligenrode in der Gemeinde Niestetal bietet nur noch SB-Service an. Ebenfalls geschlossen wird die Selbstbedienungs-Filiale in Vernawahlshausen in der Gemeinde Wahlsburg.

Hintergrund für die Umstrukturierungen seien die Herausforderungen durch die andauernde Niedrigzinsphase, die auch den heimischen Instituten Probleme bereitet, sowie das Kundenverhalten. Insbesondere jüngere Leute nutzten immer mehr die Internetangebote und gehen weniger zur Filiale, machte Peter Mühlhaus, stellvertretender Bereichsleiter Marketing, deutlich. Außerdem lassen sich laut Volksbank immer mehr Dienstleistungen auch per Telefon erledigen. Andere wiederum nutzen den Einkauf im Supermarkt, um sich mit Bargeld zu versorgen.

Noch 32 Filialen

Nach der Umstrukturierung wird die Volksbank noch 32 Filialen haben, bisher waren es 38. Mühlhaus betonte, dass keine Arbeitsplätze wegfallen. Die Mitarbeiter wechseln in andere Filialen, die damit an Bedeutung gewinnen. Ein Beispiel: In der Hauptfiliale „Am Geismartor“ in der Uni-Stadt arbeiten jetzt 30 Mitarbeiter mehr als vor der Fusion der Volksbank Göttingen und der Kasseler Bank im vergangenen Jahr.