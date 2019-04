Der Treck der Treckerfahrer: Ein Zeichen setzen gegen die Atompolitik

Gorleben - 1979 machten Treckerfahrer Geschichte: Sie fuhren aus dem Wendland nach Hannover, wo 100000 Menschen gegen geplante Atomprojekte in Gorleben protestierten

„Hopp, hopp, hopp – Gorleben stopp!“ Der „Gorleben-Treck“ der am 31. März 1979 in Hannover endete, hat Geschichte geschrieben: Es war die bis dahin größte Anti-Atomkraft-Demonstration im Nachkriegsdeutschland – gebildet von einem bunten skurrilen Bündnis aus linken-aufmüpfigen und konservativen Menschen. Etwa 100 000 Menschen haben sich in der Landeshauptstadt versammelt. Zündfunke für den Treckerkonvoi sind 1979 die Menschen im abgelegenen Landkreis Lüchow-Dannenberg an der deutsch-deutschen Grenze.

Erklärtes Feindbild: Ernst Albrecht

Sie laufen Sturm gegen den Plan von Ministerpräsident Ernst Albrecht (CDU, 1930-2014), den Bewohnern im schwach-besiedelten Wendland eine monströse atomare Wiederaufbereitungsanlage vor die Nase zu stellen. Der Treck hat einen Adressaten, der im Titel zum Konvoi klar benannt wird: „Albrecht wir kommen!“

Ziel Landeshauptstadt

Die Wendländer wehren sich, voran die Landwirte, die um ihr wertvolles Land fürchten und Angst vor einer verstrahlten Landschaft haben. Am 25. März 1979 werfen sie die Motoren ihrer etwa 350 Traktoren an, tuckern von Gedelitz aus los: Ziel Landeshauptstadt. Begleitet werden sie von mehr als 100 Autos mit Demonstranten und nicht gezählten Fahrradfahrern. Auf 5000 Menschen schätzen die Veranstalter die Zahl der Protestierer, die sich widriger Bedingungen ausgesetzt sehen: das Wetter ist saumäßig, die Traktoren verfügen nicht über bequeme Sitze und beheizte Kabinen wie heute.

Überrascht von der Resonanz

„Uns hat damals überrascht, wie viele Trecker und Leute kamen, um den Treck zu begleiten“, erinnert sich der Landwirt Hans-Werner Zachow, der vor 40 Jahren dabei war. Die enorme Beteiligung sei der Erfolg gewesen „für einen langen Einsatz.“ Auf elektronische Hilfsmittel, soziale Netzwerke können Zachow und Co. noch nicht setzen, teure Werbekampagnen in Medien können sie sich nicht leisten. Also hilft die klassische Mund-zu-Mund-Propaganda: Sie gehen von Haus zu Haus, fordern die Berufskollegen auf, mitzufahren. Die Strapazen der Fahrt sind schnell vergessen, als der Konvoi auf den Straßen Hannovers rollt. Der Treck der am Ende 500 Traktoren wird für sie zum Triumphzug. „Es war toll, durch die eng stehende Masse und die Gasse zwischen jubelnden Menschen zu fahren“, sagt Zachow.

Wahnsinn: 100 000 in Hannovers City

Auch in der Landeshauptstadt hat niemand mit dieser Masse an Protestlern gerechnet. Aufgerüttelt durch die Kernschmelze im amerikanischen AKW Harrisburg sind etwa 100 000 Demonstranten dabei. Sie untermauern das Statement der Wendland-Bauern, die gekommen sind, um „dem Ministerpräsidenten Albrecht unsere Forderungen persönlich auf den Tisch zu knallen“. Das macht mächtig Eindruck, auch auf den harten Ernst Albrecht. Unter dem Eindruck der Proteste erklärt dieser im Mai, dass eine Wiederaufbereitungsanlage im Wendland politisch nicht durchzusetzen ist. Ein Erfolg für die Protestierenden. Sie verhindern den Bau des Monsterentsorgungszentrums mit Bunkern – und die Ansiedlung von 4000 Arbeitsplätzen, die Albrecht dort schaffen will.

Albrecht knickt ein

Es ist aber nur ein Teilerfolg, wie sich später herauskristallisiert. Denn Gorleben wird Standort für zwei nukleare Zwischenlager und die „Pilotkonditionierungsanlage“ für abgebrannte Brennelemente aus Kernkraftwerken. Zudem bleibt der Salzstock von Gorleben jahrzehntelang als atomares Endlager im Gespräch, wird auf seine Eignung geprüft. Das Ende ist bis heute offen.

Impuls für Anti-AKW-Bewegung

Doch der Protest der Wendländer wird politisch und gesellschaftlich als Impulsgeber für die bundesweite Anti-AKW-Bewegung bewertet. „Neue Formen des zivilen Protests wurden damals geschaffen“, sagt Wolfgang Ehmke, Sprecher der Bürgerinitiative Umweltschutz Lüchow-Dannenberg.

Die Landwirte haben einen Protest, der quer durch die Bevölkerungsschichten geht, vorangetrieben. Der Konvoi und vor allem die Abschlusskundgebung schaffen ein Bündnis aus Bauern, Bürgerlichen, linken und konservativen Umweltschützern sowie Studenten – also von Leuten, die sich vorher nicht grün waren.

Apropos grün: Lüchow-Dannenberg ist heute eine Hochburg für ökologische Landwirtschaft und erneuerbare Energien. Noch ein Erfolg für die Bauern.

Jürgen Trittin und der Protest

Jürgen Trittin hat als Alt-Linker und Ur-Grüner manche Protestschlacht geschlagen. Am 31. März 1979 war der heutige Göttinger Bundestagsabgeordnete in Hannover dabei: „Wir standen 1979 vor dem Raschplatzpavillon und staunten nicht schlecht, als dort ein Trecker nach dem anderen eintraf“, schildert Trittin. „Es war nicht die Zahl, die beeindruckte, es waren die Menschen – nicht mehr nur Studierende und Städter, sondern Menschen vom Lande in gesetztem Alter.“

Unter ihnen war Martin Mombauer, Lehrer aus dem Wendland, der 1981 erster Fraktionsvorsitzende der Grünen im Niedersächsischen Landtag wurde. „So war der Gorleben-Treck nicht nur eine weitere große Anti-AKW-Demo – sondern auch eine Geburtsstunde der Grünen“, sagt Trittin.

Für den späteren Bundesumweltminister, in dessen Amtszeit der Atomausstieg beschlossen wurde, ist klar: „Der Gorleben-Treck war ein Erfolg.“ 40 Jahre später sei durch das Moratorium und das Endlagerauswahlgesetz „die Vorfestlegung für Gorleben als Endlager aufgehoben“. (mit epd/dpa)