Vor 75 Jahren fiel die erste „Klappe“: Filmstadt Göttingen feiert großes Jubiläum

Von: Melanie Zimmermann

Der Göttinger Bahnhof wurde in den Jahren als Filmstadt häufig als Drehort genutzt. Hier bei den Arbeiten zum Film „Heute gehn wir bummeln“ (1961), Regie Erik Ode. © Städtisches Museum/nh

Die Filmstadt Göttingen wird 75 Jahre alt. Gefeiert wird das Jubiläum mit Filmen, Vorträgen, einem Stadtrundgang und einer eigenen Briefmarke.

Göttingen – Dass die Uni-Stadt an der Leine einst eine echte Filmstadt war, dürfte dem ein oder anderen mittlerweile bekannt sein. 1948, am 21. August, um genau zu sein, eröffnete nicht nur das Filmatelier Göttingen.

Es fiel auch die erste Klappe zu den Dreharbeiten für „Liebe 47“. 75 Jahre ist das nun her. Das Göttinger Filmbüro um Sven Schreivogel feiert dieses Jubiläum mit einem Programm, dass bis Dezember einiges zu bieten hat.

Die „Filmstadt Göttingen“ feiert 75-jähriges Jubiläum mit Programm von August bis Dezember

Insgesamt 100 Filme wurden bis 1961 im damals modernsten Studiokomplex Deutschlands gedreht. Am weithin bekanntesten dürften die Streifen mit Heinz Erhardt sein „Witwer mit fünf Töchtern“, „Vater, Mutter und neun Kinder“ und „Natürlich die Autofahrer“, allesamt produziert von der Deutschen Film Hansa (Hamburg) als Hauptmieterin der Atelieranlagen im Göttinger Stadtteil Grone.

Stellten das Programm für die Jubiläums-Monate der Filmstadt Göttingen vor: (v. l.) Michael Petzel und Sven Schreivogel. © Melanie Zimmermann

Was Filmfans rund um das Jubiläum am dem 21. August erwartet, stellte Sven Schreivogel vom Filmbüro Göttingen nun in einer Pressekonferenz vor.

Man könnte meinen, ein derartiges Ereignis wird mit einer Gala begangen. Aber nein. „Wir haben uns bewusst gegen eine Großveranstaltung entschieden“, sagt Schreivogel. „Das Jubiläum soll für alle erlebbar sein“, betont er.

Filmstadt-Göttingen Jubiläum: Viele Veranstaltungen statt großer Gala

Deswegen, aber auch wegen der Datumsproblematik – das Jubiläum, der 21. August, fällt auf einen Montag – habe man sich stattdessen dazu entschieden, Filme zu zeigen, Vorträge und Talk-Runden sowie die Filmplakat-Ausstellung „Von Göttingen in die Welt“ zu veranstalten.

Auch die Veröffentlichung eines Jubiläumsbuches darf da nicht fehlen. Und wer in den kommenden Wochen seine Post mit der Citpost verschickt, der kann dafür sogar eine eigene Filmstadt-Jubiläums-Briefmarke nutzen.

Den Auftakt macht am 21. August, wie sollte es anders sein, der erste Film, der jemals in Göttingen gedreht wurde. „Liebe 47“ wird im Programmkino Méliès zu sehen sein, Beginn 19.30 Uhr. Schreivogel selbst wird einen einführenden Vortrag halten. Im Anschluss ist ein Filmgespräch geplant.

Beim Filmstadt Göttingen-Jubiläum darf Heinz Erhardt nicht fehlen

Ebenfalls gezeigt werden die Literaturverfilmung Thomas Mann „Königliche Hoheit“ (10. September, Méliès, 11 Uhr) und „Rosen im Herbst“ Literaturverfilmung Theodor Fontane (15. Oktober, Méliès, 11 Uhr).

Auch einen „Abend für Heinz Erhardt“ mit „Der müde Theodor“ und „Der letzte Fußgänger“ wird es geben sowie einen Frank-Wisbar-Abend zur Göttinger Linie (Anti-Kriegsfilme).

Ausstellung, Vortragsreihe und Vieles mehr Zu 75 Jahren Filmstadt Göttingen fahren die Organisatoren des Filmbüros ein mehr als buntes Programm auf. Neben der Filmplakat-Ausstellung „Von Göttingen in die weite Welt“, die am 1. September um 19 Uhr im zufall.lab Vernissage feiert, werden auch Göttingens Theater in das Jubiläum mit eingebunden. In Kooperation mit dem Deutschen Theater hält Literaturwissenschaftler Frank Woesthoff einen Vortrag zur „Verbindung zwischen Film- und Theaterbetrieb“. Und das Junge Theater bringt eigens zum Jubiläum seine Inszenierung „Danke für das Geräusch! Ein Heinz-Erhardt-Abend“ noch einmal auf die Bühne. Neu ist auch eine Kooperation mit mit der Stadtbibliothek Göttingen. Dort wird ab dem 1. Advent eine „Stargalerie“ zu sehen sein: Welche Starts drehten in Göttingen? (mzi)

Derzeit sind noch nicht alle geplanten Veranstaltungen des Jubiläums-Programms terminiert, unter anderem laufen noch Gespräche zu Filmvorführungen mit dem Cinemaxx sowie Unifilm. „Wir wollen gerne alle Kinos in Göttingen mit in unser Jubiläums-Programm einbinden“, so Sven Schreivogel.

Schreivogel beschäftigt sich schon seit seiner Jugend mit Göttingen als Filmstadt

Bereits seit seiner Kindheit und Jugend beschäftigte sich Sven Schreivogel als gebürtiger Göttinger mit der Filmgeschichte seiner Heimatstadt. Sein persönliches Schlüsselerlebnis: als das ZDF erstmals den Erhardt-Streifen „Natürlich die Autofahrer“ im Fernsehen zeigte. Ab da war seine Leidenschaft geweckt und hält sich bis heute.

In seinem einstigen Latein- und Religionslehrer Michael Petzel hat Schreivogel schließlich einen Gleichgesinnten gefunden. Petzel unterstützt ihn in seiner Arbeit auch als Chronist, der bereits 1978 erstmals in den „Göttinger Monatsblättern“ über diesen Teil der Göttinger Stadthistorie schrieb.

Jubiläumsbuch „75 Jahre Filmstadt Göttingen - Ein Lesebuch“ erscheint im November

Am 24. August veröffentlicht Michael Petzel im Rahmen der Jubiläums-Feierlichkeiten sein neues Buch „Filmstadt Göttingen – Ein Kapitel deutscher Filmgeschichte“ in Bremers Weinkellerei am Wall. Ab 11 Uhr dabei sein kann, wer sich im Vorfeld für die Veranstaltung anmeldet.

Neben der Veröffentlichung des Jubiläumsbuches „75 Jahre Filmstadt Göttingen – Ein Lesebuch“, bei dem neben Schreivogel und Petzel viele weitere Autorinnen und Autoren zu Wort kommen.

Citipost bringt Jubiläums-Briefmarke raus Ein ganz besonderer Höhepunkt für die Filmstadt Göttingen: eine eigene Briefmarke zum Jubiläum. Möglich macht dies das Göttinger Unternehmen Citipost. (mzi)

Freuen können sich interessierte Filmfans auch auf eine ganz besondere Stadtführung, die eigens zum Filmstadt-Jubiläum angeboten wird. „Es wird einen Stadtrundgang zu Drehorten in der Göttinger Innenstadt geben“, so Schreivogel. In Kooperation mit dem Stadtmarketing werden Schreivogel und sein Sohn Alexander Siebrecht diese leiten. (Melanie Zimmermann)

Das komplette Programm des Jubiläums gibt es unter filmstadt-goettingen.de.