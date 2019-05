Junges Theater Göttingen zeigt noch einmal das Stück "Vor dem Abriss"

Zum letzten Mal vor der Sanierung zeigt das Junge Theater am Donnerstag um 20 Uhr das Stück "Vor dem Abriss", bevor es für vier Jahre den Spielort wechselt.

Die Inszenierung von Victoria Valerie Montero wurde eigens anlässlich des bevorstehenden Umzugs auf den Spielplan gesetzt. Ab September wird das Junge Theater aufgrund der Sanierung des Otfried-Müller-Hauses in die Bürgerstraße ziehen. Eintrittskarten für die letzte Vorstellung können an der JT-Theaterkasse, telefonisch unter 0551 / 495015 oder per Mail an kasse@junges-theater.de erworben werden.

„Vor dem Abriss“ ist eine Zeitreise ins franquistische Spanien: Als der Leiter eines Theaters sein regimekritisches Stück aufführen möchte, „verunglückt“ er tödlich. Das Theater wird geschlossen, das Ensemble auseinandergetrieben, das Textbuch vernichtet. Am liebsten würde man auch das Theatergebäude abreißen.

Doch Priscilla – die Frau des Theaterdirektors – und Natalia – seine Geliebte – sind einfach da geblieben. Haben sich verbarrikadiert, streiten und bekämpfen sich und leisten gemeinsam Widerstand – bis heute. Sie suchen das brisante Stück aus der Franco-Zeit, in der Hoffnung, damit ihr Theater retten zu können.