Vorlesen für Kinder im Göttinger Parkbad Weende

Von: Thomas Kopietz

Blick ins Parkbad Weende: Dort wird Kindern vorgelesen. (Symbolbild) © Stefan Rampfel

Kindern wird im Parkbad Weende vorgelesen. Die besondere Aktion läuft an fünf Nachmittagen in den Sommerferien.

Göttingen – In den Sommerferien lädt die Stadtteilbibliothek Weende in Göttingen in Kooperation mit dem Förderverein Freibad Weende Kinder ab vier Jahren ins Parkbad Weende, ein. An fünf Nachmittagen ab jeweils 16 Uhr werden Geschichten rund ums Thema Wasser vorgelesen. Der Eintritt ist nur zur Lesung frei. Für einen eventuellen Schwimmbadbesuch muss bezahlt werden.

Am Mittwoch, 12. Juli, geht es um 16 Uhr los. Dann heißt es: „Quentin Qualle – Rock am Riff“.

Was liegt da nur für ein merkwürdiger Kasten auf dem Meeresboden? Daraus kommt doch tatsächlich Musik! Quentin Qualle und seine Freundin Gabi Garnele wundern sich. Am nächsten Morgen ist die geheimnisvolle Musikkiste verschwunden - die Krebse haben sie sich geschnappt. Wie das Problem gelöst wird, erfahren die Zuhörenden natürlich auch.

Weitere Termine: Mittwoch, 19. Juli, 16 Uhr, „Mama Muh geht schwimmen“; Dienstag, 25. Juli, um 16 Uhr, „Käpt´n Sharky und die geheimnisvolle Nebelinsel“; Mittwoch, 9. August, 16 Uhr, „Fiete – Das versunkene Schiff“; Mittwoch, 16. August, 16 Uhr, „Onno & Ontje: Plötzlich allerbeste Freunde“. (Thomas Kopietz)