Vortragsreihe in Göttingen über die Digitalisierung für Schüler

Theodor-Heuss-Gymnasium in Göttingen: Dort findet am Mittwoch, 22. Mai, ein Vortrag zur Digitalisierung statt.

Die Digitalisierung ist ein dominierendes Zukunftsthema und steht im Mittelpunkt einer öffentlichen Vortrags- und Diskussionsreihe des Theodor-Heuss-Gymnasiums (THG) in Göttingen.

Nachdem es bisher um pädagogische und schulische Aspekte von digitalen Medien ging, fragt nun, am Mittwoch, 22. Mai, ab 19.30 Uhr in der THG-Aula Prof. Dr. Hubert Schüle: „Die Zukunft ist digital – bist Du dabei?“.

Schüle ist Professor an der Privaten Fachhochschule (PFH) in Göttingen. Er ist auch an einem neuen Studienangebot beteiligt, dem Studiengang Wirtschaftsinformatik. Mit im Boot sitzen renommierte Unternehmen wie Sartorius, Ottobock und Continental.

Im Vortrag will Hubert Schüle auch auf die gravierenden Veränderungen hinweisen, die die Digitalisierung – auch für Schüler und Lehrer – mit sich bringen wird. Die Veranstaltung ist offen für alle und der Besuch kostenlos.