Vox Organi gastiert in Basilika St. Cyriakus in Duderstadt

Konzertreihe

+ © Per Schröter Imposantes Gotteshaus: Die Basilika St. Cyriakus in Duderstadt wurde zwischen 1240 und 1490 im gotischen Stil erbaut. © Per Schröter

Die Orgel-Konzertreihe Vox Organi macht am Dienstag erneut in Duderstadt Station. Es spielt die Künstlerin Irena Roth-Halter.

Duderstadt – Zum zweiten Mal gastiert das internationale Orgelfestival Vox Organi am Dienstag, 4. Juli, in dieser Saison in Duderstadt im Landkreis Göttingen.

Um 19 Uhr nimmt Irene Roth-Halter aus der Schweiz an der Orgel in der Basilika St. Cyriakus Platz.

Renommierte Orgelsolistin

Die Künstlerin ist nicht nur eine renommierte Orgelsolistin, sondern auch praktizierende klinische Psychologin und Psychotherapeutin mit eigener Praxis. Für ihr Konzert im Eichsfeld hat sie Musik unter dem Motto „Johann Sebastian Bach und seine Zeit“ zusammengestellt, heißt es in einer Mitteilung der Veranstalter.

Irene Roth-Halter studierte nach dem Abitur Klavier und Orgel an der Musikhochschule Zürich. Sie schloss ihre Studien mit Lehr- und Konzertdiplom mit Auszeichnung ab. Weitere Studien folgten in Lausanne.

Künstlerin besuchte Meisterkurse

Daneben besuchte sie internationale Meisterkurse für Orgel und Cembalo, um sich vor allem in historischer Instrumentenkunde und interpretationsweise weiterzubilden. Sie ist Musikdozentin an der Pädagogischen Hochschule Thurgau für Klavier und Orgel.

Daneben widmet sich Irene Roth-Halter einer regen Konzerttätigkeit im In- und Ausland als Organistin, Pianistin, Cembalistin und als Kammermusikerin. Sie ist Gewinnerin verschiedener Wettbewerbe. Weitere Informationen gibt es hier. (Bernd Schlegel)