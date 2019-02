Streik bei RBB-Südniedersachsenbus am Montag zwischen 4 und 8 Uhr

Mehr als 30 Mitarbeiter der Frühschicht waren am RBB-Standort Göttingen am Montag im Warnstreik. Mehr als 70 Busfahrten fielen in Südniedersachsen aus. Betroffen waren insbesondere die Linien 120, 121, 122, 130, 131, 134, 140, 141, 150, 154, 155, 170 und 172 im VSN. Auch nach Ende des Streiks dürfte es noch bis zum Mittag zu Problemen kommen.