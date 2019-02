Warnstreik im Öffentlichen Dienst: 120 UMG-Mitarbeiter waren in Bremen

Warnstreik des Öffentlichen Diensts in Bremen: Mit dabei waren Mitarbeiter der Universitätsmedizin Göttingen und DGB-Chef Bsirske.

7000 Menschen protestierten am Mittwoch in Bremen für bessere Arbeitsbedingungen im Öffentlichen Dienst. Unter ihnen waren auch 120 Mitarbeiter der Unimedizin Göttingen (UMG).

Während die Demonstranten durch die Bremer Innenstadt zogen und sich zu einer Abschlusskundgebung auf dem Marktplatz versammelten, kam es an der UMG zu keinen besonderen Vorkommnissen, informiert Sprecher Stefan Weller. Insgesamt streikten 200 Mitarbeiter. Einige Patienten riefen an, um sich über ihre Behandlungen zu informieren, sagt Weller.

Am Donnerstag starten die Gewerkschaften und die Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) in Potsdam in die dritte und womöglich entscheidende Verhandlungsrunde. Die Gewerkschaften fordern für die rund eine Million Tarifbeschäftigten der Länder außer Hessen unter anderem sechs Prozent mehr Geld, mindestens aber 200 Euro mehr im Monat. Der Abschluss solle zudem auf rund 2,3 Millionen Beamte und Versorgungsempfänger übertragen werden.

Die Gewerkschaft Verdi hat den Bundesländern einen Tag vor der nächsten Tarifrunde im Öffentlichen Dienst eine völlig unzureichende Haltung vorgeworfen. „Was bis jetzt von der Arbeitgeberseite gekommen ist, verdient die Note ungenügend“, sagte Verdi-Chef Frank Bsirske am Mittwoch bei der Kundgebung in Bremen.

Die Länder erwirtschafteten seit 2015 hohe Überschüsse. 2017 seien es 10,5 und im vergangenen Jahr 15,7 Milliarden Euro gewesen. „Die Finanzlage der Länder ist so gut wie noch nie“, sagte der Gewerkschafter. „Wann, wenn nicht jetzt“ sei die Zeit, den Öffentlichen Dienst attraktiver zu machen.

Die Warnstreiks seien ein klares Signal, dass sich die Beschäftigen einmischten. „Gute Arbeit, gute Leute, gutes Geld. Das gehört alles zusammen“, sagte Bsirske, der vor allem soziale Berufe wie Krankenpfleger oder Erzieher als unterbewertet und unterbezahlt sieht.

Die Positionen von Arbeitnehmern und Arbeitgebern lägen auch nach monatelangen Verhandlungen weit auseinander. (mit lni)