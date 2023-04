Warnstreik am Freitag: Viele Züge und Busse fallen in Südniedersachsen aus

Von: Bernd Schlegel

Ein Regionalbus: Wegen Straßensperrungen ändern sich während der Ferien zahlreiche Fahrpläne. © Axel Gödecke

Bus- und Bahnkunden müssen am Freitag auch in Südniedersachsen mit erheblichen Behinderungen rechnen. Grund ist ein Warnstreik.

Göttingen – Wegen eines bundesweiten Warnstreiks müssen sich Fahrgäste auch in Südniedersachsen am heutigen Freitag auf erhebliche Behinderungen einstellen.

Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft hat ihre Mitglieder für die Zeit zwischen 3 und 11 Uhr aufgerufen, in den Ausstand zu gehen. Nach Ende des Warnstreiks dürfte es erfahrungsgemäß im Anschluss noch eine Weile dauern, bis der Verkehr wieder normal läuft.

Mögliche Ausfälle bei Bussen

In Südniedersachsen dürften bei den Bussen vor allem die Linien vom Warnstreik betroffen sein, die von Regionalbus Braunschweig (RBB) bedient werden.

Bereits Ende März waren durch einen Warnstreik in Südniedersachsen viele Busse und Züge ausgefallen.

Zugverbindungen könnten betroffen sein

Die Verantwortlichen der Verkehrsverbundes Südniedersachsen rechnen zudem damit, dass zahlreiche Zugverbindungen ausfallen werden. Entscheidend dabei dürfte unter anderem sein, ob sich Mitarbeiter in den Stellwerken an der Streikaktion beteiligen.

Deutsche Bahn: Kein Fernverkehr bis 13 Uhr

Unterdessen hat die Deutsche Bahn angekündigt, ihren Fernverkehr am heutigen Freitag bis 13 Uhr komplett einzustellen. Das Problem: Am heutigen Freitag endet die Hannover Messe. Deshalb dürfte es in den Zügen, die fahren, besonders eng werden. Die Bahn hat unter der Rufnummer 08000/99 66 33 eine Gratis-Hotline eingerichtet. Kunden sollten überlegen, ob sie ihre Reise verschieben können.

Weitere Informationen gibt es hier. (Bernd Schlegel)

Regelungen der Deutschen Bahn Da die Züge am Wochenende bereits stark ausgelastet sind, empfehlen wir Ihnen, wenn möglich bereits am heutigen Donnerstag zu fahren oder Ihre Reise für Montag oder Dienstag zu planen. Deshalb gibt es mehrere Regelungen Gültigkeit betroffener Fernverkehrstickets :Alle Fahrgäste, die ihre für 21.04.2023 geplante Reise aufgrund des Streiks der EVG verschieben möchten, können ihr bis einschließlich 18.04.2023 gebuchtes Ticket für den Fernverkehr ab sofort bis einschließlich 25.04.2023 flexibel nutzen. Sitzplatzreservierungen können kostenfrei storniert werden. Zudem gelten bei Verspätung oder Zugausfall die allgemeinen Fahrgastrechte. Weitere Informationen dazu gibt es hier.