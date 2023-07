Gänseliesel wird „privatisiert“ - Polizei ermittelt wegen Unterschlagung des Brunnenwassers

Von: Stefan Rampfel

Mitglieder der Gruppe „End Fossil: Occupy!“ wollten mit der Aktion auf die Privatisierung von Wasserquellen aufmerksam machen. © Stefan Rampfel

Wegen einer Protestaktion der Gruppe „End Fossil: Occupy!“ ermittelt die Göttinger Polizei nun wegen „Unterschlagung des Brunnenwassers“.

Göttingen - Was sich wie ein Witz anhört, ist leider keiner: Die Göttinger Polizei ermittelt gegen eine Handvoll Menschen der Gruppe „End Fossil: Occupy! Göttingen“ wegen Unterschlagung von Brunnenwasser.

Am Göttinger Wahrzeichen Gänseliesel in der Innenstadt gab es am Samstag die dritte Protestaktion innerhalb eines knappen Monats - doch diesmal ohne Folgeschäden, aber mit einem ebenfalls wichtigen Hintergrund.

Privatisierung von Wasser: Protestaktion der Gruppe „End Fossil: Occupy!“ am Gänseliesel-Brunnen

Aktivistinnen und Aktivisten der Gruppe „End Fossil: Occupy! Göttingen“ haben den Brunnen symbolisch privatisiert, mit Absperrband abgeriegelt und das Brunnenwasser für 5,99 Euro je Flasche verkauft.

Frisch abgefülltes feinstes Gänseliesel-Brunnenwasser für 5,99 Euro die Flasche. © Stefan Rampfel

Die Aktivisten waren als schicke Geschäftsmenschen gekleidet. Damit wollte die Gruppe die globale Privatisierung von Wasserquellen kritisieren und den kommerzialisierten Umgang mit der Ressource Wasser widerspiegeln.

„Seit 2010 ist der Zugang zu sauberem Wasser ein Grundrecht des Menschen“, sagt Ruth Sekura von End Fossil. Dass dies durch ökonomische Interessen verhindert werde, dürfe nicht sein. „Konzerne wie Nestlé, Veola oder Coca-Cola profitieren weltweit maßgeblich durch privatisierte Wasserquellen und zerstören Umwelt und Lebensgrundlagen.“

Mitglieder von „End Fossil: Occupy!“ verkaufen Wasser aus Gänseliesel-Brunnen für 5,99 Euro pro Flasche

„Dass ein großer Teil der weltweiten Süßwasserressourcen im Privateigentum großer Firmen liegt, die es für viel Geld verkaufen können, trägt zu einer globalen Ungerechtigkeit bei“, sagt Jonathan Groß, ebenfalls von End Fossil. Auch Beispiele nennt er: „Mehr als 80 Prozent des Wassers in Chile werden durch den auf Exporte ausgerichteten Agrarsektor verbraucht.

Großen Anklang fand die Aktion der Gruppe „End Fossil: Occupy!“ © Stefan Rampfel

Und in der trockenen kolumbianischen Provinz La Guajira verschlingt ein Steinkohletagebau täglich 30 Millionen Liter Wasser.“ Der Großteil der Kohle werde nach Deutschland exportiert, so Groß. „Die Nutzung des knappen Trinkwassers wird an Profitinteressen von Firmen aus dem Globalen Norden ausgerichtet, statt an den Bedürfnissen der Menschen vor Ort.“

Forderungen von End Fossil an die Stadt Göttingen

Dass sauberes Trinkwasser nicht mehr selbstverständlich ist, müsse auch die Stadt Göttingen verstehen, so die Aktivisten. Um die Stadt vor den Folgen von Dürren, Hitzewellen und Starkregen zu schützen, fordert die Gruppe mehr Begrünung, Wasserauffangbecken, Entsiegelung und öffentliche Wasserspender in der Stadt.

Im vergangenen Monat gab es durch die Letzte Generation und eine weitere unbekannte Gruppe bereits zwei Protestaktionen gegen Umweltzerstörung (17. Juni) und gegen die Aushebelung des Asylrechts (7. Juli) am Göttinger Wahrzeichen. Dabei wurde unter anderem schwarze und rote Farbe in das Brunnenwasser gekippt.

„Mit dem Gänseliesel haben wir offensichtlich einen Nerv der Stadtverwaltung getroffen“, sagt Jonathan Groß. „Aber wenn es dazu dient, die Stadtverwaltung umzustimmen, muss das arme Gänseliesel eben herhalten.“ Das Gänseliesel hat die Aktion von End Fossil im Gegensatz zur Klimakrise übrigens unbeschadet überstanden.

Nach Protestaktion rund um den Gänseliesel-Brunnen: Polizei ermittelt wegen Unterschlagung des Brunnenwassers

Dennoch war die Polizei am Samstagnachmittag mit einem Großaufgebot vor Ort. In der Spitze standen acht Polizeibeamte der Handvoll Aktivisten am Gänseliesel gegenüber. Weil man einen Strafverfolgungszwang hätte, ermittele man wegen einer möglichen Unterschlagung des Brunnenwassers, so ein Beamter vor Ort. Nun hänge es von der Oberbürgermeisterin Broistedt ab, ob sie dieses Delikt weiterverfolgen lassen möchte.

In der Tat wurden wenige Liter des Brunnenwassers verkauft. So auch von Dr. Nina Besecke: „Ich finde die Aktion wunderbar und das Engagement der jungen Menschen großartig. Ich werde das gekaufte Brunnenwasser zum Gießen meiner Pflanzen verwenden“, sagt die Agraringenieurin.

Und: „Wir werden damit rechnen müssen, dass Trinkwasser eines Tages nicht mehr den Preis hat, den wir gewöhnt sind.“ Schlimm findet die Göttingerin, dass bei solchen Aktionen immer die Falschen kriminalisiert werden - auch mit Blick auf die Klimakleber der Letzten Generation. „Dabei kann man gar nicht oft genug auf das Thema hinweisen, denn wir sind in einer Situation, die bedrohliche Dimensionen annimmt.“

Auch Dr. Frederic Michaelsen unterstützte „End Fossil“ mit dem Kauf einer Flasche Brunnenwasser für 6 Euro. „Ich unterstütze die Aktion, damit man weiterhin den Finger in die Wunde legen kann. Ich mache mir Sorgen, was auf meine Kinder zukommt.“ Die Handlungen der Politik seien nicht ausreichend, so Michaelsen. (Stefan Rampfel)